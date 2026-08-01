Vous arrosez trop vos plantes d’intérieur : ce bouchon recyclé au fond du pot évite pourriture et odeur de moisi

En plein hiver, vos plantes d’intérieur jaunissent, la terre moisit et une odeur de renfermé envahit le salon. Comment un simple bouchon de liège peut changer la donne ?

Tout le monde a déjà eu cette petite frayeur : en arrosant une plante du salon, on découvre une fine pellicule blanche sur la terre, parfois une odeur de renfermé. On pense aussitôt maladie, alors qu’il s’agit souvent d’un simple déséquilibre d’humidité.

L’hiver, la lumière baisse, les plantes d’intérieur consomment moins d’eau, mais nos habitudes d’arrosage n’ont pas toujours suivi. Les pots restent détrempés, les champignons s’invitent. Et si un simple bouchon de liège recyclé transformait ce piège en allié discret ?

Pourquoi vos pots se transforment en piège à humidité

Quand la croissance ralentit, les racines boivent moins et le terreau a séché beaucoup plus lentement qu’en été. Avec un cache-pot non percé, une soucoupe pleine et des fenêtres rarement ouvertes, l’eau est restée coincée au fond du pot.

Résultat : un dépôt blanc ou gris en surface, une odeur de moisi, parfois des tiges qui ont ramolli à la base. La Royal Horticultural Society et l’Université du Maryland ont décrit des feuilles jaunies et un flétrissement typiques de l’excès d’arrosage.

Le bouchon de liège, ce petit coussin d’air au fond du pot

Le liège vient de l’écorce du chêne-liège et a été décrit par Britannica comme un matériau très léger, imperméable aux liquides et plein de petites cellules remplies d’air. Coupé en morceaux et posé au fond, il a créé des micro-espaces où l’eau circule mieux.

Lors d’un rempotage, il suffit de placer un demi-bouchon de liège naturel, propre et sec au-dessus du trou, puis d’ajouter billes d’argile ou graviers avant le terreau. Ce geste n’a jamais remplacé un pot percé ni un arrosage adapté, mais il limite les poches d’eau stagnante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Sérénité au quotidien Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En créant une zone légère et aérée au fond du pot, le liège aide l’eau à s’évacuer plus vite, la terre respire mieux et les racines restent moins longtemps dans un bain permanent. 💡 Le petit plus : Glisser le bouchon dans les pots posés sur un rebord de fenêtre froid protège aussi un peu les racines du contact glacé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser que le liège suffit dans un pot non percé ou continuer à arroser trop souvent malgré une terre encore humide au toucher.

Des plantes plus sereines tout l’hiver, avec quelques réflexes en plus

Cette astuce convient bien aux pothos, ficus, monsteras, bégonias, aromatiques de cuisine ou agrumes en bac, qui ont détesté l’eau stagnante. Pour les cactus et succulentes en revanche, les jardiniers ont privilégié un substrat très minéral et des arrosages rares plutôt que le liège.

Tout l’hiver, mieux vaut oublier le calendrier et tester la terre avec le doigt : si les premiers centimètres sont encore humides, on attend. Aérer quelques minutes, tourner les pots et retirer les feuilles mortes ont déjà limité les moisissures, le liège venant juste en renfort.