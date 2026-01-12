Votre logement sent le renfermé en hiver ? Ce réflexe contre le froid empire tout (et comment l'arrêter)

En plein hiver, il suffit d’ouvrir la porte d’une chambre peu utilisée, d’un placard ou d’un couloir sans fenêtre pour sentir ce fameux parfum de cave qui pique un peu le nez. L’odeur reste, même après avoir passé l’aspirateur ou allumé une bougie parfumée. Elle donne l’impression d’un logement moins propre qu’il ne l’est vraiment et finit parfois par gêner le quotidien.

Si cette odeur de renfermé revient toujours aux mêmes endroits en hiver, ce n’est pas un hasard. Elle révèle souvent trop d’humidité et pas assez de renouvellement d’air dans le logement. Comprendre d’où elle vient permet ensuite d’agir pièce par pièce, sans se contenter de la masquer avec des sprays parfumés.

Odeur de renfermé en hiver : les causes cachées

En hiver, on garde les fenêtres fermées pour ne pas perdre la chaleur, l’air ne se renouvelle presque plus et l’humidité issue des douches, de la cuisson ou du séchage du linge s’accumule. Cet air chargé se colle sur les murs froids et les vitres, forme de la condensation et finit par imprégner les pièces d’une senteur de renfermé. Les zones peu chauffées ou peu fréquentées, comme une chambre d’amis, un débarras ou une cave, sont les premières touchées.

Autre facteur, souvent discret : la poussière et les textiles. Tapis, rideaux, canapés, coussins ou vêtements absorbent l’humidité ambiante et gardent les mauvaises odeurs comme une éponge. Quand le taux d’humidité dépasse longtemps 60 %, des moisissures finissent par apparaître dans les coins, sur les murs ou derrière les meubles, ce qui renforce l’odeur de moisi.

Repérer les endroits qui sentent le renfermé

Pour savoir d’où vient exactement l’odeur, il faut faire un petit tour de votre logement, nez en éveil. Portez attention aux pièces où la buée reste longtemps sur les vitres, où les murs paraissent froids ou légèrement humides au toucher. Inspectez les bas de murs, les angles, l’arrière des armoires et l’intérieur des placards pour repérer taches, cloques de peinture ou traces sombres.

Certaines zones posent plus souvent problème en hiver, car l’air y circule mal. C’est souvent là que l’on retrouve la maison qui sent le renfermé par endroits.

Placards contre un mur extérieur

Chambres peu utilisées

Salle de bains sans fenêtre

Caves, sous-sols, recoins sous escalier

Les gestes simples pour se débarrasser durablement de l’odeur de renfermé

Pour chasser l’odeur déjà installée, commencez par aérer chaque jour, même quand il fait froid : ouvrez largement les fenêtres 10 à 15 minutes et créez un courant d’air. Laissez aussi portes de placards et tiroirs ouverts quelques heures par semaine. Ensuite, lavez rideaux, housses, tapis et nettoyez les surfaces avec eau et bicarbonate de soude ou vinaigre blanc.

Pour limiter durablement ces odeurs, traitez l’humidité à la source : faites réparer les fuites, vérifiez la ventilation ou la VMC et placez un déshumidificateur dans les pièces saturées. Évitez le linge qui sèche au milieu du séjour, chauffez un minimum toutes les pièces et glissez bols de bicarbonate ou sachets de lavande dans les placards.