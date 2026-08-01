J’ai coupé les branches du voisin au-dessus de mon potager : trois semaines plus tard, cette erreur m’a coûté très cher

Excédé par les branches du voisin qui étouffaient son potager, un jardinier a sorti le sécateur. Trois semaines plus tard, un recommandé salé lui rappelle ce que dit vraiment la loi.

Des tomates qui végètent à l’ombre, un troène du voisin qui déborde, et un sécateur qui démange… La scène est familière. Un soir, excédé par les branches qui plombaient son potager, un jardinier a tout simplement coupé ce qui dépassait chez lui. Le carré de légumes a retrouvé la lumière en quelques minutes.

Trois semaines plus tard, le réveil a été brutal : un recommandé réclamant une indemnisation pour « coupe abusive » est arrivé dans la boîte aux lettres. Montant à la clé, menace de procédure, tension immédiate entre voisins. Nous avons tous déjà pesté contre des branches envahissantes, mais ce courrier pose une question gênante : que peut-on vraiment faire sans se mettre hors la loi ?

Quand les branches du voisin étouffent le potager

Quand on voit des branches surplomber les salades et les courgettes, le réflexe paraît simple : ce qui dépasse chez soi, on le taille. Sauf qu’en droit, l’arbre, même s’il empiète, reste la propriété exclusive de celui qui l’a planté. Couper soi-même les branches du voisin, c’est donc toucher à son bien, comme si l’on découpait un morceau de sa clôture.

Dans un jardin, la gêne est pourtant bien réelle : moins de soleil sur les tomates, sol qui reste humide, maladies qui s’installent. On comprend que le sécateur ait déjà été dégainé dans un accès d’agacement. Mais la justice considère ce geste comme une faute, et certains juges ont assorti ce type de coupe illégale de dommages-intérêts, voire d’une amende pouvant atteindre 20 000 € dans les dossiers les plus graves.

Ce que permet vraiment l’article 673 du Code civil

L’article 673 du Code civil ne donne pas le droit de couper, mais d’obliger le voisin à couper. Il prévoit que la personne chez qui avancent les branches peut le contraindre à les élaguer, sans jamais se substituer à lui. En revanche, racines, ronces et petites brindilles qui franchissent la limite peuvent être coupées directement à l’aplomb de la séparation, sans autorisation préalable.

D’ailleurs, ce droit est un droit imprescriptible : même après des années d’empiètement, il reste possible d’exiger la taille. Petit bonus pour les jardiniers gourmands : les fruits tombés naturellement chez vous vous appartiennent, mais ceux qui pendent encore sur l’arbre restent au voisin. Agir seul, comme ce jardinier du potager, expose donc au même scénario qu’il a vécu : un recommandé, une demande de réparation pour la haie ou l’arbre mutilé et, à la clé, une facture qui peut devenir très salée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles Jusqu’à 20 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Suivre la procédure (dialogue, lettre recommandée, éventuellement conciliateur puis tribunal) respecte le droit de propriété du voisin et l’article 673 du Code civil. Vous gardez des preuves de votre bonne foi et évitez le reproche de vous être fait justice vous-même, ce qui limite fortement le risque de condamnation coûteuse. 💡 Le petit plus : penser à appeler la protection juridique de son assurance habitation avant d’engager des démarches : les frais d’avocat ou d’expertise sont souvent pris en charge en partie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : prendre le sécateur et couper soi-même les branches du voisin au-dessus du potager, même « juste ce qui dépasse » : ce geste est considéré comme une atteinte à son bien et peut déclencher une demande d’indemnisation salée.

La bonne procédure pour retrouver la lumière sans se fâcher

Avant toute chose, il vaut mieux constater calmement la gêne : photos du potager assombri, dates, éventuellement récoltes qui diminuent. Puis vient le dialogue, en face à face ou par un mot dans la boîte aux lettres. Beaucoup de conflits se sont apaisés autour d’un simple accord sur une date d’élagage, quitte à proposer de partager le coût du professionnel.

Si rien ne bouge, la suite logique reste la lettre recommandée avec accusé de réception, en s’inspirant des modèles gratuits qui citent l’article 673 et fixent un délai raisonnable pour intervenir. En cas de silence ou de refus, un conciliateur de justice peut être saisi gratuitement ; et si le blocage persiste, le tribunal judiciaire peut ordonner la coupe, voire des dommages-intérêts si un vrai préjudice est reconnu. Le potager attendra peut-être quelques mois, mais le compte en banque et la paix de voisinage y gagnent largement.