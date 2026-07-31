Ce tubercule d'ombre que les paysagistes plantent en plein été va réveiller votre jardin dès la rentrée

À la fin de l’été, quand les massifs s’épuisent, un simple tubercule peut rallumer les coins d’ombre du jardin. Focus sur le cyclamen de Naples, allié discret des rentrées fleuries.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cyclamen hederifolium 🌸 Nom courant Cyclamen de Naples 📏 Dimensions 10 à 15 cm de hauteur x 20 à 30 cm d’étalement ☀️ Exposition Mi-ombre à ombre légère ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc, repos estival, feuilles marbrées de l’automne au printemps

Fin juillet, le décor change : les bacs débordants de fleurs ont baissé pavillon, les massifs d’été tirent la langue malgré l’arrosoir, et la lumière écrasante aplatie les couleurs. Le jardin semble suspendu, en attente d’orage ou de fraîcheur, alors que l’on commence déjà à rêver à la douceur de septembre.

C’est justement à ce moment-là qu’un petit tubercule discret peut tout relancer. Planté dans un sol encore chaud, au cœur de l’été, le cyclamen de Naples prépare en coulisses une floraison de rentrée, rose ou blanche, sans demander ni tuyau d’arrosage quotidien ni soins compliqués. Une vraie astuce de paysagiste pour réveiller un massif fatigué.

Un cyclamen qui se réveille quand le jardin s’assoupit

Originaire des sous-bois méditerranéens, le cyclamen de Naples est une vivace tubéreuse au cycle à contretemps. Il a passé tout l’été à l’abri sous terre, puis ses petites fleurs effilées percent le sol dès début septembre, parfois même fin août, bien avant les feuilles. Haut de 10 à 15 cm seulement, il éclaire les pieds d’arbres ou les bordures ombragées, puis son feuillage marbré prend le relais jusqu’au printemps.

Ce timing particulier explique pourquoi une plantation fin juillet ou début août change tout. La terre est encore chaude en surface et commence bientôt à recevoir les premières pluies : les racines s’installent sans choc thermique. Planté trop tard, en sol froid et détrempé, le tubercule démarre péniblement et la floraison est souvent retardée ; planté en plein pic de chaleur, il risque au contraire de se dessécher avant de s’ancrer.

Bien choisir son coin d’ombre et réussir la plantation d’août

Nous avons tous déjà pesté devant un pied de grand arbre où rien ne veut tenir. C’est précisément là que ce tubercule fait des merveilles : au pied d’un tronc, en lisière de haie, le long d’un muret exposé à l’est ou au nord. Il apprécie une terre légère, riche en humus mais surtout bien drainée ; dans un sol lourd, on a ajouté du sable grossier et du compost mûr pour éviter toute eau stagnante en hiver.

La mise en terre est rapide, presque délicate plutôt que technique :

ameublir la zone et retirer racines de gazon et grosses pierres ;

incorporer un peu de compost, plus du sable si la terre est compacte ;

creuser des trous de 3 à 5 cm de profondeur, espacés de 15 à 20 cm ;

poser chaque tubercule, face bombée vers le bas, bourgeon vers le haut ;

recouvrir d’une fine couche de terre, tasser doucement, arroser une seule fois.

Enterré trop profondément, le cyclamen fleurit mal, voire pas du tout ; mieux vaut le couvrir légèrement que le cacher dans une tranchée.

Un tapis d’automne presque sans entretien, année après année

Une fois installé, le cyclamen de Naples vit sa vie. Il supporte très bien la sécheresse estivale, puis profite des pluies d’automne pour regonfler ses réserves. On n’a arrosé que lors d’un épisode de sécheresse exceptionnel, sans jamais détremper le sol. Après la floraison, les feuilles marbrées dessinent un tapis élégant tout l’hiver ; au printemps, un simple nettoyage des feuilles complètement fanées suffit.

Laisser ce feuillage se dessécher sur place a d’ailleurs un avantage discret : en se décomposant, il nourrit le sol et favorise la formation de nouveaux tubercules autour du pied d’origine. Associé à des fougères, de petites graminées d’ombre ou des heuchères, ce cyclamen de Naples finit par tisser un sous-bois lumineux qui, chaque rentrée, réveille le jardin là où l’on pensait avoir définitivement renoncé.