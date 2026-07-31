Courgettes : cette cheffe en fait la star d’un cake apéro ultra bluffant, à condition d’éviter ce geste à la poêle

Dans sa cuisine marseillaise, cette cheffe a fait de la courgette l’héroïne de ses assiettes et de ses recettes d’été. Comment ce légume discret devient-il un cake à partager et une idée d’apéritif qui surprend ?

Une odeur d’ail et d’herbes fraîches, le léger grillé de la courgette qui caramélise, le cœur encore juteux… Dans la cuisine de cette cheffe marseillaise, ce parfum annonce rarement une simple garniture. Souvent, c’est un cake moelleux qui sort du four, ou une assiette entière construite autour du même légume.

Pour elle, la courgette n’a rien de fade. Tout se joue dans la variété choisie, la coupe, la puissance du feu et l’assaisonnement. Crue, grillée, mixée, elle devient sa signature tout l’été. Comment, à la maison, transformer ce légume discret en vedette d’une recette de courgette d’été qui fait parler à l’apéritif ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes fermes (2 petites, env. 400 g)

✅ Chèvre frais (150 g) et zeste d’un citron

✅ Base à cake : 3 œufs, 150 g de farine, levure, 10 cl de lait, 10 g de beurre

✅ Amandes, ail, cumin, herbes fraîches, huile d’olive, sel, poivre

La courgette, le légume que cette cheffe ne relègue jamais en accompagnement

Cueillies petites, fermes, à la peau lisse, les courgettes vertes, jaunes, rondes ou en fleur remplissent le panier de la cheffe. Elle aime leur capacité à changer de visage : croquantes en carpaccio, fondantes au four, presque fumées sur la plancha. Surtout, elle refuse de les cuire à l’eau, qui les dilue. On les saisit, on les assaisonne au dernier moment, on joue sur les contrastes avec des noisettes, de la feta ou un fromage de chèvre ; c’est ainsi qu’elles prennent la première place dans l’assiette.

Sa recette signature : cake aux courgettes grillées, chèvre frais et amandes

Pour signer une courgette cheffe à la maison, elle mise sur un cake aux courgettes grillées, chèvre frais et amandes. Ce format à partager coche toutes les cases d’une courgette idée apéritif : se tranche, se transporte, se déguste tiède. Le geste clé ? Pré-poêler les rondelles de courgette à feu vif avec ail, cumin, menthe et estragon, afin de concentrer le goût et chasser l’excès d’eau. Au centre, un cœur de chèvre frais citronné reste coulant, tandis que les amandes dorées apportent le croquant. Le tout cuit 45 minutes à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; laver les courgettes et les couper en fines demi-rondelles. Technique : Les saisir à feu vif dans l’huile avec ail, cumin et herbes ; laisser juste dorer, saler seulement en fin de cuisson. Cuisson : Fouetter œufs, lait et beurre fondu, ajouter farine, levure, assaisonner, puis incorporer les courgettes tiédies. Finition : Verser en moule beurré, enfouir un boudin de chèvre citronné, parsemer d’amandes et cuire 45 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈65 min 🔍 Le secret de l’expert La courgette étant très riche en eau, la saisir vivement dans une poêle non surchargée avant de l’enrober de pâte permet de concentrer ses sucs, d’obtenir une légère note de noisette et d’éviter le cake spongieux. Le chèvre citronné apporte l’acidité qui réveille l’ensemble. ✨ Le twist gourmand : Servir le cake tiède, surmonté de quelques rubans crus de courgette citronnés et de deux ou trois pickles maison pour un jeu chaud/froid très vif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger la poêle et saler dès le début ; les courgettes étuvent, se gorgent d’eau et le résultat devient terne et aqueux.

Idées minute pour ne plus jamais laisser une courgette se perdre

Avec les restes, la cheffe prépare des rubans crus assaisonnés à la dernière seconde, pour garder le croquant. Autre piste, une crème mixée très lisse à l’huile d’olive et basilic, servie froide en verrines. Et, quand le jardin déborde, on tranche fin, on ébouillante vite, puis on transforme en pickles vinaigrés qui réveillent tous les apéros de l’été.

Sources Top Santé

«La recette de cake aux courgettes et chevre de cyril lignac met tout le monde daccord en ete parfaite pour un aperitif improvise»