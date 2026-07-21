Cette mousse de courgettes 3 ingrédients, prête en 10 min, vide les verrines en premier si vous évitez cette erreur

Courgettes, fromage frais et menthe bousculent l’apéro en verrines ultra fraîches prêtes en dix minutes. Comment cette mousse légère reste ferme tout en disparaissant si vite de la table ?

Sur la table basse, entre le bol de chips et les tomates cerises, une petite verrine verte attire tous les regards. On plonge la cuillère, la mousse se tient, légère comme un nuage, avec ce parfum de menthe qui rafraîchit dès la première bouchée.

Autour, on oublie presque les rillettes et le fromage : ces verrines se vident en premier. La force de cette mousse de courgettes au fromage frais ? Trois ingrédients, dix minutes de préparation, une texture ferme qui ne rend pas d’eau. On a envie de comprendre comment la réussir à chaque apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de courgette ferme, coupée en dés

✅ 200 g de fromage frais nature, bien onctueux

✅ 10 g de feuilles de menthe fraîche

✅ Sel fin et poivre du moulin

L’apéro qui disparaît en premier : pourquoi cette mousse de courgettes fait un carton

Cette mousse de courgettes 3 ingrédients mise tout sur la fraîcheur. Courgette pour la douceur, fromage frais pour le moelleux, menthe pour le peps. Avec 3 parts de courgette pour 2 de fromage et un soupçon de menthe, on obtient un apéro léger mais très parfumé.

Recette express : la mousse de courgettes en 4 gestes

Pour une mousse de courgettes menthe en verrines prête en 10 minutes, on se concentre sur quatre gestes : cuire sans noyer, bien égoutter, mixer avec le fromage frais, puis laisser le froid faire son travail.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la courgette en dés, la cuire 5 à 7 minutes à la vapeur ou à la poêle, sans coloration. Technique : Égoutter aussitôt, puis presser les dés dans une passoire ou un torchon propre pour chasser un maximum d’eau. Cuisson : Verser la courgette tiédie dans le mixeur avec le fromage frais et la menthe, mixer jusqu’à une crème très lisse et aérée. Finition : Goûter, ajuster sel et poivre, répartir en verrines, filmer puis réserver au frais au moins 30 minutes avant l’apéro.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos au frais 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur la gestion de l’eau. Une cuisson sans immersion, suivie d’un pressage soigneux, limite l’eau libre des courgettes. En mixant avec le fromage frais, on crée une émulsion qui se raffermit au froid ; la mousse tient alors parfaitement en verrines. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 50 g de fromage frais par du chèvre doux et parsemer de feta citronnée au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les courgettes dans l’eau ou zapper le pressage : la mousse se liquéfie et sépare au fond.

Comment servir (et varier) cette mousse de courgettes à l’apéro

En verrines apéro courgette fromage frais, on sert cette mousse bien froide, coiffée de feta émiettée, de noisettes torréfiées ou de zestes de citron. Un trait d’huile d’olive et une pincée de piment finissent de réveiller la menthe.

Pour une grande tablée, on sert la mousse en bol à tartiner, avec pain grillé, crackers et crudités. Préparée à l’avance et bien filmée, elle se garde au réfrigérateur jusqu’à 48 heures.