Cette mousse de courgettes 3 ingrédients, prête en 10 min, vide les verrines en premier si vous évitez cette erreur
Courgettes, fromage frais et menthe bousculent l’apéro en verrines ultra fraîches prêtes en dix minutes. Comment cette mousse légère reste ferme tout en disparaissant si vite de la table ?
Sur la table basse, entre le bol de chips et les tomates cerises, une petite verrine verte attire tous les regards. On plonge la cuillère, la mousse se tient, légère comme un nuage, avec ce parfum de menthe qui rafraîchit dès la première bouchée.
Autour, on oublie presque les rillettes et le fromage : ces verrines se vident en premier. La force de cette mousse de courgettes au fromage frais ? Trois ingrédients, dix minutes de préparation, une texture ferme qui ne rend pas d’eau. On a envie de comprendre comment la réussir à chaque apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de courgette ferme, coupée en dés
- ✅ 200 g de fromage frais nature, bien onctueux
- ✅ 10 g de feuilles de menthe fraîche
- ✅ Sel fin et poivre du moulin
L’apéro qui disparaît en premier : pourquoi cette mousse de courgettes fait un carton
Cette mousse de courgettes 3 ingrédients mise tout sur la fraîcheur. Courgette pour la douceur, fromage frais pour le moelleux, menthe pour le peps. Avec 3 parts de courgette pour 2 de fromage et un soupçon de menthe, on obtient un apéro léger mais très parfumé.
Recette express : la mousse de courgettes en 4 gestes
Pour une mousse de courgettes menthe en verrines prête en 10 minutes, on se concentre sur quatre gestes : cuire sans noyer, bien égoutter, mixer avec le fromage frais, puis laisser le froid faire son travail.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper la courgette en dés, la cuire 5 à 7 minutes à la vapeur ou à la poêle, sans coloration.
- Technique : Égoutter aussitôt, puis presser les dés dans une passoire ou un torchon propre pour chasser un maximum d’eau.
- Cuisson : Verser la courgette tiédie dans le mixeur avec le fromage frais et la menthe, mixer jusqu’à une crème très lisse et aérée.
- Finition : Goûter, ajuster sel et poivre, répartir en verrines, filmer puis réserver au frais au moins 30 minutes avant l’apéro.
Comment servir (et varier) cette mousse de courgettes à l’apéro
En verrines apéro courgette fromage frais, on sert cette mousse bien froide, coiffée de feta émiettée, de noisettes torréfiées ou de zestes de citron. Un trait d’huile d’olive et une pincée de piment finissent de réveiller la menthe.
Pour une grande tablée, on sert la mousse en bol à tartiner, avec pain grillé, crackers et crudités. Préparée à l’avance et bien filmée, elle se garde au réfrigérateur jusqu’à 48 heures.
En bref
- 🍽️ En quelques minutes, cette mousse de courgettes au fromage frais transforme l’apéro en moment chic avec de petites verrines vertes et ultra fraîches.
- 🕒 Quatre gestes simples suffisent pour une mousse de courgettes 3 ingrédients prête en 10 minutes, avec une texture légère qui tient en jolies verrines.
- ✨ Astuce d’assèchement, mixage prolongé et repos au froid cachent le secret d’une mousse de courgettes menthe en verrines qui ne laisse personne indifférent.
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