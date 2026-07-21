Canicule : ces 7 recettes sans four ni plaques composent un menu d’été glacé de l’entrée au dessert
Quand le thermomètre explose, la cuisine se met en pause et les assiettes passent au tout-froid. En quelques gestes, composez un menu d’été complet sans allumer le moindre appareil.
Quand l’air est lourd et que la cuisine se transforme en sauna, la seule envie, c’est du frais. On ouvre le réfrigérateur, on sent l’odeur des tomates mûres, du basilic, du citron râpé. Tout appelle des plats colorés, légers, servis sans la moindre chaleur.
Bonne nouvelle : on peut servir un vrai menu d’été, du houmous au dessert glacé, sans four ni plaques. Sept recettes sans cuisson misent sur légumes de saison, pain rassis et crème fouettée. Reste à voir comment les enchaîner simplement pour un repas complet ultra-frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de pois chiches cuits, 270 g de tahini, 400 g de pain
- ✅ 1 kg de tomates mûres, 3 courgettes, 3 betteraves crues, 10 fleurs de courgette
- ✅ 400 ml de crème entière, 250 g de fromage frais, 250 g de fruits d’été
- ✅ 200 ml d’huile d’olive, 2 citrons, 50 ml de vinaigre, herbes, ail, sel, poivre
Froid, rapide et sans four : 7 recettes sans cuisson pour des assiettes ultra-fraîches cet été
Au cœur de ce menu, quelques produits reviennent : pois chiches et tahini pour un houmous crémeux, pain de la veille transformé en panzanella et en salmorejo, mais aussi tomates, courgettes, betteraves crues, concombres, fleurs de courgette, crème entière et fromage frais pour aller du salé au sucré sans cuire.
Le secret des plats sans cuisson : texture, assaisonnement, repos au froid
Sans cuisson, tout se joue sur la texture. L’eau glacée mixée avec tahini et pois chiches donne un houmous très lisse, l’émulsion tomates–pain–huile du salmorejo devient presque crémeuse, tandis que macérations rapides transforment spaghettis de courgette, panzanella et carpaccio de betteraves sans les ramollir. Le parfait glacé naît, lui, d’une crème fouettée puis simplement congelée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rassembler légumes, pain, légumineuses, crème et fromage frais prêts à l’emploi.
- Technique : Mixer houmous et salmorejo, fouetter la crème, tailler courgettes et betteraves très finement.
- Cuisson : Mettre soupes, salades et fleurs farcies au frais ; placer le parfait au congélateur.
- Finition : Juste avant de servir, rectifier l’assaisonnement, ajouter herbes, zestes et un filet d’huile.
Conservation, dressage et variantes ultra-fraîches
Pour garder l’effet glacé, le réfrigérateur devient l’allié numéro un : houmous, salmorejo, panzanella et carpaccio se préparent quelques heures avant le service, tandis que spaghettis de courgette, fleurs farcies et parfait glacé se dressent au dernier moment, garnis d’herbes, zestes et filets d’huile.
En bref
- 🥗 En plein été, sept recettes sans cuisson transforment tomates, courgettes, pain rassis et crème en un menu ultra-frais sans four ni plaques.
- ❄️ Textures travaillées, eau glacée, émulsions et macérations rapides assurent des recettes froides d’été gourmandes en un minimum de temps.
- 🍉 Organisation du menu, temps de repos au froid et petites erreurs à éviter changent complètement la fraîcheur en bouche de ces assiettes estivales.
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