Canicule : ces 7 recettes sans four ni plaques composent un menu d’été glacé de l’entrée au dessert

Quand le thermomètre explose, la cuisine se met en pause et les assiettes passent au tout-froid. En quelques gestes, composez un menu d’été complet sans allumer le moindre appareil.

Quand l’air est lourd et que la cuisine se transforme en sauna, la seule envie, c’est du frais. On ouvre le réfrigérateur, on sent l’odeur des tomates mûres, du basilic, du citron râpé. Tout appelle des plats colorés, légers, servis sans la moindre chaleur.

Bonne nouvelle : on peut servir un vrai menu d’été, du houmous au dessert glacé, sans four ni plaques. Sept recettes sans cuisson misent sur légumes de saison, pain rassis et crème fouettée. Reste à voir comment les enchaîner simplement pour un repas complet ultra-frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pois chiches cuits, 270 g de tahini, 400 g de pain

✅ 1 kg de tomates mûres, 3 courgettes, 3 betteraves crues, 10 fleurs de courgette

✅ 400 ml de crème entière, 250 g de fromage frais, 250 g de fruits d’été

✅ 200 ml d’huile d’olive, 2 citrons, 50 ml de vinaigre, herbes, ail, sel, poivre

Froid, rapide et sans four : 7 recettes sans cuisson pour des assiettes ultra-fraîches cet été

Au cœur de ce menu, quelques produits reviennent : pois chiches et tahini pour un houmous crémeux, pain de la veille transformé en panzanella et en salmorejo, mais aussi tomates, courgettes, betteraves crues, concombres, fleurs de courgette, crème entière et fromage frais pour aller du salé au sucré sans cuire.

Le secret des plats sans cuisson : texture, assaisonnement, repos au froid

Sans cuisson, tout se joue sur la texture. L’eau glacée mixée avec tahini et pois chiches donne un houmous très lisse, l’émulsion tomates–pain–huile du salmorejo devient presque crémeuse, tandis que macérations rapides transforment spaghettis de courgette, panzanella et carpaccio de betteraves sans les ramollir. Le parfait glacé naît, lui, d’une crème fouettée puis simplement congelée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler légumes, pain, légumineuses, crème et fromage frais prêts à l’emploi. Technique : Mixer houmous et salmorejo, fouetter la crème, tailler courgettes et betteraves très finement. Cuisson : Mettre soupes, salades et fleurs farcies au frais ; placer le parfait au congélateur. Finition : Juste avant de servir, rectifier l’assaisonnement, ajouter herbes, zestes et un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de cuisine ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur des émulsions bien mixées et sur une macération courte des légumes crus, finie par un repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez huile d’olive pimentée et sésame sur le houmous, feta et pignons sur les spaghettis de courgette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne choisissez pas de tomates fades ni de courgettes trop salées et détrempées, sinon toutes les assiettes perdent leur relief.

Conservation, dressage et variantes ultra-fraîches

Pour garder l’effet glacé, le réfrigérateur devient l’allié numéro un : houmous, salmorejo, panzanella et carpaccio se préparent quelques heures avant le service, tandis que spaghettis de courgette, fleurs farcies et parfait glacé se dressent au dernier moment, garnis d’herbes, zestes et filets d’huile.