Si vous avez une courgette et un peu de feta, cet apéro croustillant sans four va vous sauver l’été

En plein été, quand le four reste éteint, ces bricks courgette feta dorent à la poêle pour un apéro croustillant sur le balcon. Quelle astuce permet de les garder légères, soudées et bien craquantes jusqu’à la dernière bouchée ?

Une courgette, un peu de feta et des bricks : l’apéro croustillant de l’été (sans allumer le four)

Sur la table du balcon, les verres s’entrechoquent et une odeur dorée monte de la poêle. Les cigares de brick crissent sous les doigts, la courgette se fait douce, la feta envoie ses éclats salés, le curry réveille tout.

Tout se fait à la poêle, sans allumer le four, avec une simple courgette, un peu de feta et quelques feuilles de brick. Reste à maîtriser le pliage et la cuisson pour garder ce croustillant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (≈ 400 g) et 1 oignon

✅ 200 g de feta émiettée

✅ 8 feuilles de brick, huile d’olive, curry, cumin

✅ Sauce : 200 g de yaourt grec, citron, herbes, ail

Pourquoi ces bricks courgette-feta font parler tout l’été

Ces cigares de brick courgette feta offrent dehors un croustillant net, dedans une farce moelleuse et parfumée. La courgette apporte la douceur, la feta le sel, le curry la note chaude qui fait penser aux vacances. On les mange brûlants, à la main, avec une sauce au yaourt glacée en contrepoint.

Farce courgette-feta : la bonne méthode pour des bricks bien sèches

Le secret, c’est une garniture bien asséchée. On râpe ou on coupe finement la courgette, on la fait revenir avec l’oignon et un peu d’huile jusqu’à ce que la poêle soit presque à sec. Hors du feu, on laisse tiédir, puis on ajoute curry, éventuellement cumin, et enfin la feta émiettée, sans trop mélanger pour garder quelques morceaux. Si la garniture semble encore humide, une cuillère de chapelure l’aide à sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper courgettes et oignon, les faire revenir jusqu’à quasi-sécheresse. Technique : Laisser tiédir, ajouter curry, cumin, feta émiettée en douceur. Cuisson : Rouler serré dans les feuilles de brick, jointure dessous, dorer dans une huile bien chaude. Finition : Mélanger yaourt, citron, herbes, ail ; servir bricks brûlantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert La courgette bien revenue évacue son eau ; moins d’humidité veut dire moins de vapeur dans la brick et un croustillant qui dure. En cuisant les cigares jointure en dessous, la pâte se soude très vite. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter menthe ciselée et zeste de citron dans la farce, ou parsemer les bricks de sésame avant cuisson pour encore plus de croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garnir les feuilles avec une farce chaude ou aqueuse : elles se déchirent, s’ouvrent dans la poêle et ramollissent très vite.

Variantes fraîches, organisation et astuces anti-brick molle

On peut cuire la garniture à l’avance, puis rouler et dorer les bricks au dernier moment ; c’est là qu’elles gardent le mieux leur croustillant. Après cuisson, on les pose sur une grille, sans les empiler, pour garder le croustillant. Pour varier, on change d’herbes ou on ajoute un trait de piment doux.