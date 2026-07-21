Je jetais toujours ces tiges d’herbes : en les mixant ainsi, j’ai compris le goût que je gaspillais

Longtemps reléguées au compost, les tiges de basilic cachent pourtant un concentré d’arômes. En quelques minutes au mixeur, elles deviennent un allié anti-gaspi étonnamment puissant.

Je jetais les tiges de mon basilic depuis toujours : le jour où je les ai passées au mixeur, j’ai compris ce que je gaspillais

Un grand saladier de tomates, une planche qui sent déjà l’ail et l’huile d’olive… et, à côté, ce tas de tiges de basilic que l’on repousse machinalement vers la poubelle. Elles semblent dures, nerveuses, bonnes seulement pour le compost.

Un jour, au lieu de les balayer d’un geste, on les a glissées dans le bol du mixeur avec un peu d’huile. En quelques secondes, la cuisine s’est remplie d’un parfum d’été puissant, plus intense qu’avec les feuilles seules. Depuis, chaque bouquet de basilic a une seconde vie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 g de tiges de basilic frais (tiges et petites feuilles)

frais (tiges et petites feuilles) ✅ 200 ml d’huile d’olive vierge extra, de préférence extraite à froid

✅ 1 à 2 gousses d’ail frais (5 à 10 g)

✅ 2 g de gros sel de mer (1 pincée généreuse)

Le faux déchet : pourquoi les tiges de basilic sont un trésor d’arômes

En cuisine, on garde les feuilles, on jette les tiges : ce réflexe fait gaspiller du goût. Les tiges concentrent pourtant chlorophylle, huiles essentielles et parfum poivré, logés dans leurs fibres végétales épaisses.

Une fois broyées finement, ces fibres libèrent tout ce qu’elles contiennent. Mélangées à l’huile, elles donnent une huile de basilic maison d’une intensité étonnante, plus stable qu’un pesto classique. On transforme alors un “reste” en véritable condiment de chef, sans un centime de plus.

La recette express d’huile verte aux tiges de basilic (anti-gaspi)

Le principe de cette recette anti-gaspi basilic est simple : environ 1 volume de tiges tassées pour 4 à 5 volumes d’huile d’olive vierge extra. Les tiges doivent être fraîches, bien lavées puis parfaitement sèches pour éviter toute eau résiduelle.

Le mixeur ou blender fait le travail : en 1 à 2 minutes, il casse les parois des cellules, libère chlorophylle et arômes qui se dissolvent dans la matière grasse. Un passage dans une passoire fine ou une étamine suffit ensuite à obtenir une huile infusée, lisse, d’un vert éclatant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler 40 g de tiges de basilic, les rincer rapidement, bien les sécher, puis les couper en tronçons de 1 à 2 cm. Technique : Mettre tiges, ail et sel dans le bol du blender, ajouter 200 ml d’huile d’olive vierge extra et mixer 1 à 2 minutes jusqu’à obtention d’un mélange bien vert. Cuisson : Verser la préparation dans une passoire fine ou une étamine posée sur un bol et laisser s’écouler, puis presser doucement la pulpe pour extraire tout l’or vert. Finition : Transvaser l’huile filtrée dans un bocal en verre stérile, laisser reposer 30 à 60 minutes au réfrigérateur et utiliser dans les 7 jours, ou congeler en glaçons pour 3 mois.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Les molécules aromatiques du basilic et la chlorophylle sont liposolubles : en mixant à froid les tiges avec beaucoup d’huile, on brise les fibres, on libère les huiles essentielles, et on obtient une huile aromatisée aux herbes très parfumée, sans goût cuit. ✨ Le twist gourmand : Ajouter dans le mixeur le zeste très fin d’un demi-citron non traité ou une pincée de piment d’Espelette, puis utiliser cette huile pour napper une burrata ou booster une vinaigrette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Employer des tiges visqueuses ou moisies, mixer si longtemps que l’huile chauffe, ou laisser la préparation hors du réfrigérateur : on altère le goût et on prend des risques inutiles.

Et les feuilles qui fanent ? 3 idées anti-gaspi en plus

Ce filet vert réveille tout : salade de tomates, pâtes al dente, légumes grillés, poisson au four, œufs brouillés… En quelques gouttes, on parfume le plat comme avec un pesto sans gaspillage, en utilisant enfin le bouquet de basilic jusqu’au bout.

Quand le basilic ou le persil commencent à fatiguer, on peut aussi miser sur le séchage des herbes au micro-ondes : feuilles entre deux papiers absorbants, impulsions de 20 à 30 secondes jusqu’à ce qu’elles soient sèches et cassantes, puis bocal hermétique à l’abri de la lumière pour 6 à 12 mois. Autre astuce : congeler les herbes mixées avec un peu d’eau en glaçons, ou conserver un bouquet dans un verre d’eau recouvert d’un bocal au réfrigérateur ; le basilic qui fane trop vite devient un vieux souvenir.

Sources Top Santé

«Ne jetez plus votre basilic et persil fane voici la technique du micro ondes redoutablement efficace»