Fini le cake marbré : ce cake coco au cœur exotique bluffe tout le monde si vous évitez ce geste en cuisine

Fatigué du cake marbré servi à chaque goûter ? Ce cake coco cœur de fruits exotiques promet un effet pâtissier et un vrai voyage tropical dès la découpe.

Fini le cake marbré de tous les goûters : ce cake coco au cœur de fruits exotiques fait voyager dès la première tranche

À la sortie du four, une odeur chaude de coco, de mangue et d’ananas remplace enfin celle du sempiternel cake marbré. La croûte dore doucement, l’intérieur reste dense et humide, presque comme une brioche, avec cette promesse de fraîcheur fruitée à chaque tranche.

Quand on coupe, un cœur orangé aux fruits exotiques apparaît net dans la mie coco, comme dans une vitrine de pâtisserie. Pourtant, ce cake coco cœur de fruits exotiques se prépare avec des gestes très simples ; tout se joue dans la façon de former l’insert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base coco : 3 œufs, 130 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 120 ml de lait de coco

✅ Sec : 180 g de farine, 10 g de levure chimique, 80 g de noix de coco râpée, 1 pincée de sel, 1 cuillère à café de vanille

✅ Insert exotique : 250 g de mangue, 150 g d’ananas, 2 fruits de la passion, 30 g de sucre, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert

✅ Finition : beurre et farine pour le moule à cake, un peu de noix de coco râpée pour saupoudrer

Pourquoi ce cake coco détrône le cake marbré

Avec sa mie nourrie au lait de coco entier et à la noix de coco râpée, ce cake coco fruits exotiques facile offre un effet pâtissier et un goût de vacances. L’insert gélifié mangue–ananas–passion apporte une acidité lumineuse qui allège chaque bouchée et rend le goûter beaucoup plus frais.

La technique simple pour un cœur exotique bien net

On prépare d’abord un insert de fruits exotiques sur 2 cm d’épaisseur, pris à l’agar-agar ou à la gélatine, puis on l’emprisonne dans une pâte à cake coco très souple. Le tout cuit à 170 °C environ 40 à 50 minutes, avant un long repos qui fixe la mie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les fruits, sucre, jus de citron vert et chauffer doucement. Technique : Ajouter agar-agar ou gélatine, cuire 1 minute, couler en moule sur 2 cm. Cuisson : Laisser prendre très froid, monter la pâte coco et préparer le moule beurré et fariné. Finition : Enfermer l’insert au centre, cuire à 170 °C, refroidir complètement avant de couper au couteau lisse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈3 h (repos compris) 🔍 Le secret de l’expert L’insert gélifié reste bien en place au centre, tandis que lait de coco et beurre assouplissent la mie, qui se stabilise pendant le refroidissement. ✨ Le twist gourmand : Griller la noix de coco à sec et en parsemer le cake froid avec zeste de citron vert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un insert tiède ou couper le cake chaud : le cœur fuit, la mie s’écrase et l’effet pâtissier disparaît.

Variantes, service et conservation du cake coco

Servi froid, il se garde 3 jours au frais et se congèle facilement en tranches.