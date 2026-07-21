Ce gaspacho glacé aux billes de fruit fait croire que vous avez un traiteur, si vous suivez ces gestes

En quinze minutes, ce gaspacho jaune au melon glacé, parsemé de billes juteuses, se transforme en entrée de fête. Quels petits gestes lui donnent cet air de service traiteur ?

Dans le bol, un jaune lumineux, presque doré, et des perles orangées qui semblent flotter. L’odeur du melon charentais rejoint celle du poivron doux ; la cuillère casse la surface, la soupe est glacée, soyeuse, très été.

Servie en verrines, cette entrée donne franchement l’illusion d’un service traiteur, alors qu’on parle d’un simple gaspacho jaune au melon, sans cuisson. Tout se joue dans quelques détails malins ; on les passe en revue ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 melon charentais bien mûr (≈ 900 g), façonné en billes

✅ 2 poivrons jaunes et 2 tomates jaunes (≈ 550 g) pour la base

✅ 1 petit concombre, 1 gousse d’ail, 10 feuilles de basilic frais

✅ 30 ml d’huile d’olive, 15 ml de vinaigre de Xérès, sel, poivre, piment, feta, graines

Pourquoi ce gaspacho jaune au melon fait « effet traiteur » en 15 minutes

Cette entrée joue la carte du contraste. Le gaspacho froid été, tout jaune de poivron et de tomate, reste lisse, assaisonné, très net. Posées dessus, les billes de melon charentais glacées apportent le sucré juteux et la rondeur. À table, on jurerait une assiette de traiteur, pour quinze minutes de travail et environ 3 € par personne.

Les gestes clés pour un gaspacho jaune vraiment velouté

Pour un résultat net, on sépare bien les rôles. D’un côté, les billes de melon se forment à la cuillère parisienne et attendent au frais dans une boîte hermétique. De l’autre, on mixe longuement ce gaspacho sans cuisson : légumes jaunes, ail, huile d’olive et vinaigre de Xérès jusqu’à obtenir une émulsion souple. On ajoute ensuite basilic et piment d’Espelette, puis, si besoin, un peu d’eau glacée pour ajuster la texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Former les billes de melon charentais, garder les chutes pour un jus, et réserver au frais. Technique : Couper poivrons, tomates et concombre, puis mixer avec ail, huile, vinaigre, sel, poivre et piment. Cuisson : Torréfier à sec les graines quelques minutes, passer le gaspacho au chinois, détendre avec un peu d’eau glacée. Finition : Laisser le gaspacho au réfrigérateur 30 minutes minimum, puis dresser en verrines avec billes, feta, graines et filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert L’émulsion huile–légumes donne la texture veloutée, et le repos au froid resserre les saveurs sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Garder quelques gouttes d’huile d’olive et un trait de vinaigre de Xérès pour arroser juste avant service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer le melon avec la soupe : on perd le contraste et l’effet traiteur.

Dressage, variantes et organisation pour servir ce gaspacho comme un traiteur

On sert ce gaspacho jaune au melon très froid, dans des verrines ou des bols préalablement placés au réfrigérateur. On verse la soupe, on ajoute 4 à 6 billes de melon par personne, un peu de feta, quelques graines, une micro-pincée de piment. Le tout se prépare quelques heures à l’avance ; au dernier moment, on ne fait plus que dresser, comme sur un buffet.