On s'obstine à finir sur une salade de fruits : ce dessert aux pêches sans cuisson en met plus pour le même effort

Avec quelques pêches, des biscuits à la cuillère et du mascarpone, cette charlotte aux pêches sans cuisson transforme un simple dessert d’été. Comment obtenir cet effet pâtisserie en vingt minutes seulement ?

En plein été, la table est tiède du barbecue, les verres perlent, et la même question revient : que servir au dessert ? Par réflexe, on finit souvent avec une salade de fruits, fraîche mais un peu sage.

Avec les mêmes pêches juteuses et vingt minutes devant soi, on peut pourtant dresser un gâteau : une charlotte aux pêches sans cuisson. Crème mascarpone fouettée, biscuits moelleux, fruits brillants… comment obtenir cet effet pâtisserie sans plus d’effort ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 24 biscuits à la cuillère ; 200 ml de jus de pêche ou d’orange ; 1 c. à s. de jus de citron

✅ 5 à 6 pêches jaunes bien mûres

✅ 250 g de mascarpone ; 300 ml de crème liquide entière très froide ; 60 g de sucre ; 1 sachet de sucre vanillé ; 1 pincée de sel

✅ Optionnel : 1 pêche pour la déco ; 30 g d’amandes grillées ; zeste fin d’1/2 citron

Pourquoi cette charlotte aux pêches sans cuisson remplace la salade de fruits

Pour une salade de fruits, on pèle, on coupe, on sucre, et c’est fini. Pour cette charlotte aux pêches sans cuisson, on fait presque pareil, mais on assemble dans un moule tapissé de biscuits à la cuillère. Les mêmes fruits se glissent entre crème mascarpone fouettée et biscuits, le tout prend au froid et arrive à table comme un vrai gâteau de pâtissier.

La technique pour une charlotte aux pêches facile qui se tient

Techniquement, tout se joue en trois gestes. On coupe les pêches en dés, vite arrosés de jus de citron pour garder couleur et peps. On monte ensuite 250 g de mascarpone avec 300 ml de crème liquide entière à 30 % ; la matière grasse emprisonne l’air fouetté et donne une crème ferme sans gélatine. Enfin, on imbibe les biscuits une seconde dans le jus avant d’alterner biscuits, crème et fruits dans le moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les pêches en dés, les citronner légèrement et verser le jus d’imbibage dans une assiette creuse. Technique : Fouetter mascarpone, crème entière bien froide, sucres et pincée de sel jusqu’à obtention d’une crème ferme et lisse. Cuisson : Tremper chaque biscuit une seconde dans le jus, tapisser le moule, puis alterner crème et pêches en terminant par la crème. Finition : Filmer le moule, laisser au réfrigérateur au moins 6 h, démouler bien froid et décorer de pêches et d’amandes grillées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de prise 6 à 12 h au froid 🔍 Le secret de l’expert Le duo mascarpone + crème entière fouetté emprisonne l’air dans la matière grasse ; cette structure stable se raffermit encore pendant le repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Râper un peu de zeste de citron dans la crème, ajouter des amandes grillées pour un contraste croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper trop longtemps les biscuits ou utiliser une crème légère ; ils se gorgent d’eau et la charlotte s’affaisse.

Service express

Se prépare la veille, se garde 24 h au réfrigérateur.