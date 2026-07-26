Canicule : ce gâteau sans cuisson à base de biscuits du placard sauve tous mes desserts d’été en 20 minutes

Quand la cuisine se transforme en fournaise, ce gâteau aux petits-beurre sans cuisson devient mon entremets fétiche. En vingt minutes et quelques gestes précis, il sort du frigo comme un dessert de pâtissier.

Gâteau aux petits-beurre sans cuisson : je le prépare à chaque canicule et il sauve mes desserts d’été

L’air est lourd, les volets sont tirés, mais on a quand même envie d’un vrai gâteau qui sente le café frais et le chocolat. Hors de question pourtant d’ajouter un degré de plus dans la cuisine avec un four lancé en plein après‑midi.

Dans ces moments-là, on se tourne vers un dessert de placard, monté à froid, avec des couches tendres qui reposent au réfrigérateur pendant que la canicule fait rage dehors. C’est là qu’un gâteau aux petits-beurre sans cuisson change vraiment l’allure du repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 36 petits-beurre nature (type LU ou marque distributeur)

✅ 25 cl de lait froid + 10 cl de café fort refroidi

✅ 250 g de mascarpone, 20 cl de crème liquide entière, 60 g de sucre glace, vanille

✅ 150 g de chocolat noir, 60 g de beurre, 125 g de fruits rouges (facultatif)

Quand il fait 35 °C, ce gâteau de placard évite d’allumer le four

Quand le thermomètre grimpe à 35 °C, ce gâteau petit-beurre sans cuisson prend vingt minutes, puis le froid fait tout. Les biscuits forment la trame, une crème au mascarpone façon crème fouettée apporte le moelleux, et un lait-café froid ou lait cacaoté assure un imbibage des biscuits précis.

La technique clé : imbiber les petits-beurre sans les détremper

Le geste décisif se joue en quelques secondes : tremper chaque petit-beurre dans le liquide froid jusqu’à ce qu’il s’assouplisse en surface tout en restant ferme au cœur. Ce dosage garantit un montage en couches net et une texture fondante après le temps de repos au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparez l’imbibage avec le lait ou le lait-café, puis fouettez mascarpone, sucre, vanille et crème froide en crème épaisse. Technique : Faites fondre chocolat et beurre, lissez, laissez tiédir, puis préparez un plat où aligner les petits-beurre. Cuisson : Trempez chaque biscuit deux à trois secondes, alignez-les, recouvrez de crème, puis d’un fin filet de chocolat. Finition : Répétez les couches, filmez le plat et laissez prendre au réfrigérateur au moins quatre heures avant de servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 4–12 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Les petits-beurre agissent comme des éponges : légèrement imbibés, ils finissent d’absorber la crème au mascarpone au froid, ce qui soude les couches sans cuisson. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez entre deux couches quelques framboises ou fraises et un zeste de citron : l’acidité allège le dessert et renforce la fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais les biscuits tremper trop longtemps, surtout dans un liquide tiède, et n’écourtez pas le repos au frais avec un passage au congélateur.

Organisation et service : un entremets prêt d’avance tout l’été

On le prépare de préférence la veille : il se découpe mieux, les parfums se fondent et la crème se tient. Conservez-le filmé au réfrigérateur deux jours, puis servez en carrés avec un peu de cacao ou quelques fruits frais.