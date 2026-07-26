Cette tarte courgettes-ricotta avec croûte surprise façon pizza a bluffé tous mes invités, à tester

Un soir d’été, ma tarte courgettes ricotta à croûte fromage est passée du plat banal au vrai moment de fête sur la table familiale. Tout tient à une bordure façon pizza, ultra simple à façonner, qui rend la pâte croustillante dehors et fondante dedans sans détremper la garniture.

La tarte sort du four dans un parfum de courgette rôtie et de fromage chaud. La pâte dorée croustille, la ricotta se mêle au chèvre dans une crème qui enrobe les légumes.

Pourtant, cette tarte a un petit quelque chose en plus : les bords sont épais, étonnamment fondants. Comme sur une pizza, on a glissé un boudin de fromage dans la pâte avant de la rabattre. Résultat ; une tarte aux courgettes transformée en plat de fête. Envie de tester cette astuce simple à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte à tarte maison au mixeur : 350 g de farine, 150 g de beurre pommade, 1 œuf, 1 c. à café de sel, environ 100 ml d’eau

✅ Garniture crémeuse : 125 g de ricotta, 10 cl de crème fleurette, 2 œufs, sel, poivre

✅ Légumes & fromages : 3 courgettes moyennes, 1 bûche de chèvre frais

✅ Croûte farcie : 80 à 100 g de fromage râpé fondant, 1 c. à soupe de moutarde, graines de tournesol (facultatif)

Les ingrédients d’une tarte courgettes–ricotta aux bords farcis de fromage

On part d’une pâte à tarte maison faite au mixeur. Farine, beurre pommade, œuf, sel et un peu d’eau ; le robot tourne jusqu’à former une boule souple. Après un repos au frais, la pâte s’étale sans se déchirer et reste croustillante.

Côté garniture, la douceur de la ricotta équilibre le caractère du chèvre frais. Les rondelles de courgettes apportent le côté végétal si on les choisit fermes. Le boudin de fromage râpé dans les bords donne cette croûte farcie façon pizza, dorée dehors, coulante dedans.

La méthode pour une tarte courgettes ricotta croûte fromage bien dorée

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Au mixeur, réunir farine, sel, œuf et beurre pommade. Ajouter l’eau peu à peu jusqu’à former une boule souple, filmer et laisser 30 minutes au frais. Technique : Étaler la pâte plus large que le moule, foncer et piquer le fond. Poser un cordon de fromage râpé le long du bord, rabattre la pâte dessus et bien presser pour souder. Cuisson : Étaler la ricotta mélangée à la crème sur le fond. Ajouter les courgettes en rondelles et le chèvre en tranches, saler, poivrer, puis cuire à 180 °C pendant 35 à 40 minutes. Finition : Laisser tiédir quelques minutes pour que la garniture se stabilise, puis servir avec un filet d’huile d’olive et des herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le repos au frais assouplit la pâte et évite qu’elle se rétracte. Le fromage dans les bords protège la pâte, pendant que des courgettes égouttées gardent le fond sec. ✨ Le twist gourmand : Un filet de miel sur les courgettes et un zeste de citron à la sortie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier de bien souder la pâte autour du fromage : il coule sous la tarte et détrempe entièrement la croûte.

Servir, conserver et faire varier cette tarte courgettes–ricotta à croûte fromage

On la sert tiède avec une salade verte ; réchauffée au four, la croûte retrouve tout son croustillant.