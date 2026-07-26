Pommes de terre de la veille : arrêtez de les poêler, cette sauce fraîche a vidé le saladier en quelques minutes

Un soir d'été, des pommes de terre fermes cuites la veille ont quitté la poêle pour devenir une salade froide éclatante, en dix minutes chrono. Quelle est cette sauce au yaourt citronné et aux herbes fraîches qui a fait disparaître le saladier ?

Je réchauffais mes pommes de terre de la veille à la poêle depuis toujours : le jour où je les ai servies froides avec cette sauce, le saladier est reparti vide

On connaît tous cette odeur de pommes de terre de la veille qui grésillent dans la poêle, un peu trop d’huile, des bords qui accrochent et se dessèchent. Ça rassure, mais le résultat manque souvent de peps, surtout quand il fait chaud.

Le jour où ces mêmes pommes de terre ont été servies froides, en salade, nappées d’une sauce yaourt-citron aux herbes fraîches, quelque chose a changé ; plus un morceau au fond du plat. Et si la meilleure façon de sublimer le reste de pommes de terre de la veille était justement cette salade de pommes de terre de la veille sauce yaourt citron ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre cuites de la veille, pommes de terre fermes (Charlotte, Amandine…)

(Charlotte, Amandine…) ✅ 1 pomme verte Granny Smith, 1 botte de radis croquants, 3 oignons nouveaux

✅ Sauce : 250 g de yaourt à la grecque, 3 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à s. de jus de citron, zeste d’1/2 citron, 1 c. à c. de moutarde, sel, poivre

✅ 1/2 bouquet de ciboulette, 1/4 bouquet de persil ou coriandre, roquette, câpres ou olives, paprika fumé ou piment d’Espelette

Pourquoi il faut arrêter de réchauffer vos pommes de terre de la veille à la poêle

À la poêle, les morceaux boivent l’huile, se cassent, sèchent ; on finit avec des pommes de terre grasses et inégales. Dommage pour un simple reste de pommes de terre de la veille qui pourrait devenir une vraie salade de pommes de terre fraîche.

Servies en pommes de terre froides sauce yaourt, elles se transforment en plat léger, parfumé, bien plus moderne qu’une salade de pommes de terre sans mayonnaise. La clé : une émulsion yaourt, huile d’olive, jus et zeste de citron, qui réveille tout sans alourdir.

La sauce yaourt citron et herbes qui fait disparaître le saladier

On prépare une vraie petite vinaigrette crémeuse : yaourt à la grecque, huile d’olive, jus de citron, zeste fin, moutarde, sel, poivre. On fouette pour obtenir une émulsion lisse et nappante, jamais liquide.

Les herbes fraîches – ciboulette, persil, aneth ou coriandre – sont ajoutées juste avant le service pour garder leur éclat. Autour, les dés de pomme verte Granny Smith, les radis croquants et les oignons nouveaux apportent la fraîcheur qui fait toute la différence après le repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les pommes de terre du réfrigérateur, les couper en cubes ou rondelles, laisser revenir 15 minutes à température ambiante. Technique : Trancher finement radis et oignons, couper la pomme verte en petits dés, mettre le tout dans un grand saladier. Cuisson : Fouetter yaourt, huile d’olive, jus et zeste de citron, moutarde, sel, poivre pour obtenir une sauce lisse et brillante. Finition : Verser la sauce en deux fois sur la salade, mélanger délicatement, couvrir et laisser reposer 30 à 60 minutes au frais avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Des pommes de terre tièdes puis refroidies, non rincées, gardent juste assez d’amidon pour accrocher la sauce. L’émulsion yaourt, huile, citron et moutarde pénètre le cœur des morceaux, tandis que le contraste fondant/croquant avec radis, pomme et oignons donne une impression de fraîcheur continue. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, ajouter une poignée de roquette, un voile de paprika fumé ou de piment d’Espelette et un peu de feta ou de chèvre frais émietté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pommes de terre après cuisson ou les assaisonner glaciales ; la sauce glisse, se sépare et la salade perd toute sa tenue.

3 variantes express selon ce que vous avez dans le frigo

Version saveurs du Sud : câpres, olives noires, roquette et basilic à la place de la pomme verte, toujours avec la même base de sauce. Version ultra fraîche : plus de ciboulette et d’aneth, quelques dés de concombre, pour une salade presque comme un tzatziki de pommes de terre.

Version gourmande du soir : on ajoute des œufs durs en quartiers, un peu de truite fumée ou de jambon cru. Dans tous les cas, un court repos au frais suffit pour que la marinade enrobe parfaitement chaque morceau.