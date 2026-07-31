Apéro : depuis que je mixe mes avocats avec ce fromage, mes invités boudent le guacamole classique

À force de sortir toujours le même guacamole, vos invités s’ennuient à l’apéro. Ce dip d’avocat à la feta, ultra crémeux et bien relevé, s’impose comme une alternative surprenante.

La table porte encore les verres qui perlent et les miettes de chips, mais un détail saute aux yeux : le bol de crème verte est vide, quand le guacamole classique traîne presque intact. La surface de ce dip brille sous un filet d’huile d’olive, parsemée de fins éclats blancs et d’herbes fraîchement hachées.

En bouche, c’est plus onctueux, plus frais et plus audacieux qu’une simple purée d’avocat citronnée. La roquette réveille, le basilic parfume, et un fromage bien salé apporte ce relief qui donne envie d’y revenir. Depuis que l’on sert ce dip d’avocat à la feta, le guacamole a perdu son statut de star de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 avocats mûrs + jus d’1 citron vert

✅ 150 g de feta + 40 g de yaourt grec

✅ 30 g de roquette + 5 g de basilic frais

✅ 30 ml d’huile d’olive, sel, poivre, flocons de piment

Pourquoi ce dip d’avocat à la feta fait oublier le guacamole

L’idée n’est pas de trahir le guacamole, mais de proposer une alternative au guacamole. Là où la version mexicaine mise sur l’oignon cru, la tomate et le piment, ce dip joue la carte du velours : avocat mixé, yaourt à la grecque et huile d’olive forment une base ultra lisse, façon crème d’avocat.

Puis la feta et la roquette apportent du caractère. La première donne du grain et un salin précis, la seconde une amertume végétale qui rappelle un pesto très vert. Résultat : une tartinade avocat feta plus herbacée, plus expressive et souvent jugée “moins lourde” que le guacamole par les invités.

Comment préparer ce dip d’avocat ultra crémeux (pas-à-pas)

Pour réussir ce dip avocat apéro, tout se joue sur l’ordre des gestes. On commence par une base lisse, puis on ajoute la feta et les herbes par petites impulsions au mixeur. Ainsi, la texture reste mousseuse, avec juste ce qu’il faut de relief sous la dent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ouvrir les avocats, prélever la chair, ajouter aussitôt le jus du citron vert (environ 4 cl), yaourt et huile. Technique : Mixer finement jusqu’à obtenir une base homogène et bien lisse. Cuisson : Ajouter feta émiettée, roquette, basilic, puis mixer par à-coups. Finition : Poivrer, goûter, saler si besoin, ajouter piment, filmer et laisser 15 minutes au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert Le citron vert limite l’oxydation de l’avocat, tandis que huile, yaourt et feta créent une émulsion très crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Au dernier moment, ajouter zeste de citron, feta émiettée, filet d’huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne salez qu’après avoir goûté, et arrêtez de mixer dès que c’est mousseux.

Avec quoi servir ce dip pour cartonner à l’apéro

Ce dip s’entend à merveille avec tortillas grillées, pita, gressins et tranches de baguette passées au four. On le sert aussi avec bâtonnets de carotte, concombre, céleri ou radis, ou en base de wrap et de bowl, comme une sauce bien nappante.

Au frais, filmé au contact, il reste parfait jusqu’au lendemain.