Fondant aux abricots : j’ai remplacé le beurre par cet ingrédient laitier, mes gâteaux ne sont plus jamais détrempés

Vos gâteaux aux abricots ressortent lourds ou détrempés du four ? Ce fondant aux abricots sans beurre s'appuie sur un ingrédient laitier inattendu pour les rendre incroyablement moelleux.

Une croûte dorée qui craque juste ce qu’il faut, des abricots presque confits qui parfument la cuisine, et au centre un cœur moelleux qui se tient sans s’effondrer. On imagine ce genre de fondant réservé aux pâtisseries, surtout quand les fruits rendent beaucoup de jus. Pourtant, à la maison, le résultat peut être tout aussi net.

Le vrai défi, ce sont ces abricots juteux qui détrempent la pâte, laissent une couche compacte sous les fruits et gâchent le contraste attendu entre surface dorée et mie fondante. On pense alors que la solution passe par toujours plus de beurre. En réalité, un seul ingrédient laitier, bien dosé, remplace la matière grasse et rend la texture encore plus onctueuse. Curieux ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 à 10 abricots mûrs (frais ou au sirop très bien égouttés, env. 450–500 g)

✅ 3 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel

✅ 250 g de fromage blanc 0 %, 100 ml de crème liquide allégée

✅ 160 g de farine, 8 g de levure chimique, 20–30 g d’amandes effilées (facultatif)

Pourquoi vos gâteaux aux abricots deviennent lourds ou détrempés

L’abricot est généreux en jus. En cuisant, ce jus parfume la pâte mais ralentit la prise au centre, surtout sous les oreillons. Avec des fruits au sirop versés mal égouttés, l’excès de liquide s’accumule au fond du moule et laisse une zone dense, presque crue.

L’ingrédient unique qui remplace le beurre et rend le fondant encore plus onctueux

Dans ce fondant aux abricots sans beurre, le fromage blanc 0 % remplace la matière grasse. Plus léger que le beurre fondu, il hydrate la pâte, se lie aux œufs et à la farine et retient le jus des fruits. Résultat : une mie souple, fraîche en bouche, sans lourdeur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Beurrer ou huiler un moule de 26 cm, le fariner, préparer et bien sécher les abricots dénoyautés. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à ce que le mélange pâlisse, puis ajouter fromage blanc 0 % et crème allégée pour obtenir une base lisse. Cuisson : Incorporer farine, levure et sel en plusieurs fois. Verser la moitié de la pâte, disposer les oreillons, recouvrir avec le reste de pâte. Finition : Parsemer d’amandes effilées si souhaité. Cuire 35 à 40 minutes, couvrir d’alu si besoin, laisser tiédir dans le moule avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories ≈ 180 kcal 🔍 Le secret de l’expert Le fromage blanc 0 % forme, avec les œufs, un réseau souple qui retient l’eau et le jus des abricots au lieu de les laisser détremper la pâte. ✨ Le twist gourmand : Un voile de sirop abricot–citron très léger sur le gâteau chaud renforce le parfum façon pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais ajouter le sirop des fruits ni surplus de crème : l’excès de liquide empêche le centre de cuire correctement.

Variantes légères et idées gourmandes autour de cette base

Pêches ou poires fonctionnent aussi ; conserver le gâteau au frais.