Vous réservez la pâte feuilletée au salé ? Ce dessert express aux fraises se fait en 3 gestes et bluffe tout le monde

Une pâte feuilletée, une barquette de fraises et un four bien chaud suffisent pour des feuilletés aux fraises avec pâte feuilletée façon vitrine. Le secret de ce croustillant qui résiste aux fruits se joue en quelques gestes au bon moment.

Tout le monde réserve la pâte feuilletée aux tartes salées : avec des fraises, c’est le dessert qu’on m’arrache des mains

Ça sent le beurre chaud et la vanille, la pâte claque sous le couteau, les miettes volent. En dessous, une crème onctueuse qui enlace des fraises juteuses ; un dessert de vitrine, sans avoir mis un pied dans une pâtisserie.

On garde souvent la pâte feuilletée pour les tartes salées, les quiches du soir, faute d’idée sucrée. Pourtant, avec une barquette de fraises et trois gestes malins, ces feuilletés aux fraises avec pâte feuilletée sortent du four et on vous les arrache littéralement des mains.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le feuilletage : 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, 25 g de beurre fondu.

✅ Pour la dorure sucrée : 2 sachets de sucre vanillé, 1 jaune d’œuf.

✅ Pour la crème : 250 g de mascarpone, 40 cl de crème liquide entière, 35 g de sucre glace.

✅ Pour la garniture : 1 barquette de fraises (250–300 g), sucre glace, menthe, basilic, pâte de pistache.

Pourquoi la pâte feuilletée mérite enfin un vrai dessert

Ici, la pâte n’est plus un simple fond mais la star : doublée, sucrée, cuite seule, elle gonfle et croustille comme un mille-feuille minute. Découpée en triangles puis garnie à froid, elle donne un dessert léger, très gourmand, prêt en quelques minutes.

Le double feuilletage sucré, secret du croustillant durable

Entre les deux pâtes, un film de beurre fondu et de sucre vanillé. Au four, la vapeur fait lever, le sucre caramélise un peu. On retire quand les triangles sont bien dorés, puis on les laisse sécher sur grille avant de garnir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Badigeonner un disque de pâte de beurre fondu, saupoudrer un sachet de sucre vanillé, couvrir du second disque et couper 8 triangles. Technique : Déposer les triangles sur plaque, dorer au jaune, saupoudrer le second sachet de sucre vanillé et cuire 15 minutes à 180 °C, dorure franche. Cuisson : Mettre aussitôt les triangles sur une grille et laisser refroidir complètement pour que la vapeur s’échappe ; feuilletage bien sec garanti. Finition : Fouetter mascarpone, crème froide et sucre glace en chantilly ferme ; ouvrir les feuilletés, ajouter les fraises en dés, refermer, poudrer de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert Le double feuilletage enferme juste assez de beurre et de sucre pour gonfler sans se détremper. Le mascarpone renforce la chantilly : plus stable, elle tient bien sur les fraises sans couler aussitôt. ✨ Le twist gourmand : Mélanger une cuillerée de pâte de pistache à la chantilly, puis parsemer basilic ou menthe finement ciselés sur les fraises. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir une pâte tiède ou laisser les feuilletés montés trop longtemps ; vapeur et jus des fraises ramollissent alors tout le croustillant.

Montage minute, service croustillant et variantes

On garde les triangles de pâte à température ambiante et la chantilly au frais, séparés. Juste avant de servir, on garnit ; fraises, framboises ou pêches en dés fonctionnent bien.