Ce dessert minute avec une pâte feuilletée du commerce bluffe vos invités comme chez le pâtissier

En partant d’une pâte feuilletée du commerce, ces feuilletés aux fraises à la chantilly mascarpone prennent des allures de vitrine de pâtisserie. Entre double feuilletage croustillant et montage minute, une astuce clé change tout pour vos invités.

Dans la cuisine, ça sent le sucre vanillé et le beurre chaud. La pâte feuilletée gonfle, se colore, les couches se soulèvent comme chez le pâtissier, pendant que les fraises attendent, rouges et brillantes, sur une planche. On entend presque le croustillant rien qu’en regardant ces triangles dorés sortir du four.

Sur la table, personne n’imagine qu’à la base, ce dessert façon vitrine vient d’une simple pâte industrielle. Entre feuilletage aérien, fraises juteuses et chantilly bien tenue, ces feuilletés aux fraises ont tout du gâteau de boutique… sans stress ni matériel pro. La clé, c’est une astuce de montage très simple que l’on adopte une fois pour toutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g chacun) + 25 g de beurre fondu

(≈ 230 g chacun) + 25 g de beurre fondu ✅ 1 barquette de fraises bien mûres (≈ 250 g) + 2 sachets de sucre vanillé

✅ 250 g de mascarpone + 40 cl de crème liquide entière 30 % MG

✅ 35 g de sucre glace + 1 jaune d’œuf (dorure)

Feuilletés aux fraises : l’astuce avec une pâte du commerce qui bluffe

On part d’un simple rouleau de pâte feuilletée du commerce et on obtient un dessert qui ferait rougir une vitrine. La promesse est claire : un dessert avec pâte feuilletée du commerce, prêt en une trentaine de minutes, qui semble tout droit sorti d’un labo de chef. Le secret, c’est le double feuilletage : deux disques superposés, un voile de beurre fondu et de sucre vanillé entre les deux, puis une découpe nette en triangles. À la sortie du four, les couches se détachent, la surface brille, et il ne reste qu’à accueillir les fraises.

Pour la garniture, on mise sur une chantilly mascarpone plutôt qu’une chantilly classique. Plus dense, plus stable, elle supporte le poids des fruits sans s’affaisser, même en plein été. Résultat : des feuilletés aux fraises chantilly mascarpone qui tiennent bien en main, parfaits pour un dessert de barbecue ou un café gourmand improvisé.

Double feuilletage et chantilly mascarpone : la méthode express

D’abord, on prépare les coques. Une pâte déroulée, on badigeonne de beurre fondu, on saupoudre de sucre vanillé, puis on couvre avec la seconde pâte. Un léger passage du rouleau pour souder, et on découpe en 8 triangles réguliers. Cette géométrie simple assure une cuisson homogène et un look net.

Pendant que les triangles dorent 15 minutes à 180 °C, on passe à la crème. Mascarpone, crème liquide très froide et sucre glace montent ensemble en un nuage ferme mais souple. Le froid est décisif ; il donne une texture qui se tient, sans grains, prête à être pochée proprement dans les feuilletés refroidis. Garnis au dernier moment avec des fraises taillées en petits morceaux, ils gardent tout leur croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Superposer les pâtes beurrées et sucrées, souder puis découper en 8 triangles. Technique : Fouetter mascarpone, crème bien froide et sucre glace jusqu’à texture ferme, réserver au frais. Cuisson : Dorer au jaune d’œuf, saupoudrer de sucre vanillé, cuire 15 min à 180 °C puis refroidir sur grille. Finition : Ouvrir les feuilletés froids, pocher la crème, ajouter des fraises en dés, refermer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le beurre entre les deux pâtes crée une fine barrière grasse ; à la cuisson, la vapeur soulève les couches et donne un feuilletage plus gonflé et bien croustillant. Mascarpone et crème, fouettés très froids, forment une structure stable qui enferme l’air et tient sans couler. En garnissant au dernier moment, on évite que le jus des fraises n’humidifie la pâte. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un filet de pâte de pistache ou quelques pistaches torréfiées sur la crème, voire un zeste fin de citron pour réveiller les fraises. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir les feuilletés encore tièdes ou plusieurs heures à l’avance ; la chantilly fond, le jus des fruits détrempe la pâte et l’effet vitrine disparaît.

Service, conservation et variantes fruitées façon pâtisserie

Ces feuilletés aux fraises se servent froids ou à température ambiante, jamais sortis du frigo à la dernière minute ; les arômes de fruits s’expriment mieux ainsi. On peut préparer les coques quelques heures avant et les conserver à l’air libre, la crème au frais et les fraises prêtes à être ajoutées au moment du service.

Pour varier, on remplace les fraises par des framboises, des abricots rôtis ou un mélange de fruits rouges. Quelques feuilles de menthe ou de basilic ciselées, un voile de sucre glace, et le dessert prend tout de suite un air de création signature, alors qu’on n’a utilisé qu’une pâte du commerce bien travaillée.