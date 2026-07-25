Spritz : ce cocktail fruité au limoncello va détrôner l’Aperol à vos apéros cet été (si vous évitez cette erreur)

Ras-le-bol du spritz orange trop amer en terrasse ? Ce spritz limoncello pastèque, monté comme un vrai cocktail de bar, promet un apéro d’été ultra frais sans effort.

Sur la table, le verre perle déjà. On voit la pastèque mixée prendre une teinte corail, les bulles qui montent doucement, le parfum de citron confit du limoncello qui se mêle à la fraîcheur glacée. Rien à voir avec l’orange un peu amère du spritz de terrasse classique.

Ce nouveau spritz limoncello pastèque garde le côté “terrasse chic”, mais en version plus fruitée, plus désaltérante, presque comme une tranche de pastèque croquée au soleil. Un cocktail à préparer en pichet, qui supporte la chaleur et met tout le monde d’accord… à condition de respecter quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pastèque mixée filtrée : 40 cl (environ 400 g de chair sans pépins)

: 40 cl (environ 400 g de chair sans pépins) ✅ Limoncello très frais : 16 cl (4 cl par verre)

✅ Prosecco sec bien froid : 50 cl

bien froid : 50 cl ✅ 2 à 3 cl de jus de citron frais, 20 cl d’eau gazeuse, beaucoup de glace pilée, menthe fraîche (optionnelle)

Fini le spritz classique : la version pastèque–limoncello qui change tout

On garde l’ADN du spritz : bulles, fraîcheur, légèreté. Mais à la place de l’amertume, on mise sur la pastèque, juteuse et peu sucrée en bouche, qui donne une texture de jus frais. Le limoncello apporte une note de citron confit, ronde, qui caresse le palais plutôt qu’il ne l’attaque.

Le prosecco sec vient tendre l’ensemble, pendant que le jus de citron frais redresse la pastèque et empêche tout effet “sirop”. Résultat : un spritz fruité été, sans Aperol, qui se boit volontiers en deuxième verre, même quand il fait très chaud.

Les bons ingrédients pour un spritz pastèque–limoncello parfaitement équilibré

Tout part d’une pastèque mixée filtrée : bien mûre, parfumée, passée au tamis fin ou dans un filtre à café. On élimine ainsi la pulpe qui ferait retomber les bulles trop vite. On mélange ce jus avec le limoncello et un peu de citron ; c’est la base non gazeuse du cocktail.

On garde le limoncello au congélateur, le prosecco au réfrigérateur et les verres à verre à vin ballon 10 minutes au congélateur. Plus tout est froid, moins la glace fond. Côté eau gazeuse, on choisit une marque type Perrier ou San Pellegrino, bien franche en bulles, pour allonger sans alourdir ce cocktail pastèque limoncello.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer la chair de pastèque, filtrer finement, puis mélanger avec 16 cl de limoncello et 2 cl de jus de citron dans un pichet. Technique : Mettre prosecco, eau gazeuse et verres au frais ; garder le limoncello au congélateur, préparer beaucoup de glace pilée sèche. Cuisson : Répartir la base fruitée dans 4 grands verres, ajouter la glace pilée, verser délicatement 50 cl de prosecco puis 20 cl d’eau gazeuse. Finition : Remuer une seule fois, goûter, ajuster le citron si besoin, décorer de menthe ou de cubes de pastèque ; servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min 🔍 Le secret de l’expert En filtrant la pastèque, on limite les particules qui font éclater le gaz : les bulles de prosecco et d’eau gazeuse tiennent plus longtemps, le spritz reste vif jusqu’à la dernière gorgée. Monter d’abord la base, puis la glace, puis les bulles évite aussi le dégazage brutal. ✨ Le twist gourmand : Givrer le bord du verre avec citron et sucre fin, ajouter une mini-brochette de dés de pastèque posée en garniture. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une pastèque fade et compenser avec du sirop, ou verser prosecco et eau gazeuse d’un coup sur une glace déjà fondue : on obtient un spritz pastèque prosecco plat et écœurant.

Variantes & accords apéro : comment le servir tout l’été

Pour une version ultra fraîche, on laisse infuser quelques feuilles de menthe sans les écraser ; juste le parfum. Envie d’un côté plus festif ? On prépare ce limoncello spritz en grand pichet et on remplace le prosecco par un crémant d’Alsace brut, tout aussi efficace.

On peut aussi alléger l’alcool en augmentant légèrement l’eau gazeuse. À table, ce spritz sans amertume aime les choses simples : olives, chips épaisses, focaccia, burrata, tomates bien mûres, jambon cru. À servir très frais, en bonne compagnie, et toujours avec modération.