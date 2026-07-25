Airfryer : arrêtez le poulet sec, cette astuce a rendu mon poulet au curry si croustillant que l'apéro a duré 5 minutes

En 35 minutes, ces bouchées de poulet au curry passées à l’airfryer ont fait disparaître un plateau entier d’apéro. Une astuce simple change tout pour un poulet croustillant airfryer, juteux, sans bain d’huile.

Poulet au curry croustillant à l’airfryer : les invités ont dévoré le plateau en cinq minutes

Sur la table basse, les petits rouleaux dorés craquent sous le couteau et libèrent une vapeur au parfum de curry rouge, d’ail et de gingembre. En bouche, la feuille de riz casse net puis laisse place à un cœur de poulet juteux.

On connaît pourtant le scénario inverse : poulet sec, panure qui ramollit, plateau boudé. Avec cette technique de cigares au poulet haché, tranchés puis passés à l’airfryer, le poulet croustillant sort enfin gagnant ; reste à maîtriser les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farce : 500 g de poulet haché, 2 cs de pâte de curry rouge , sauce soja, miel, jus de citron vert, ail, gingembre, ciboulette.

, sauce soja, miel, jus de citron vert, ail, gingembre, ciboulette. ✅ Enrobage : feuilles de riz , eau tiède pour les assouplir, huile neutre ou en spray pour huiler les bouchées avant cuisson.

, eau tiède pour les assouplir, huile neutre ou en spray pour huiler les bouchées avant cuisson. ✅ Sauce : 80 g de mayonnaise, 1 cs de pâte de curry rouge , jus de citron vert, 1 cc de miel, sauce soja et vinaigre de riz.

, jus de citron vert, 1 cc de miel, sauce soja et vinaigre de riz. ✅ Finition : coriandre fraîche ciselée, huile pimentée croustillante selon les goûts, quartiers de citron vert pour réveiller le poulet croustillant airfryer au moment de servir.

Pourquoi le poulet croustillant à l’airfryer rate souvent l’apéro

On surcharge le panier, on panure trop épais, on oublie l’huile… Résultat : le poulet se dessèche avant d’être doré, ou cuit dans sa vapeur. Avec la feuille de riz et des bouchées de 3 à 4 cm, on multiplie les arêtes qui grillent sans bain d’huile.

La méthode pas à pas : rouler, trancher, croustiller

On prépare une farce parfumée au curry rouge, on la roule serrée dans les feuilles de riz, puis on tranche chaque cigare. L’airfryer, légèrement huilé, termine la cuisson : une seule couche dans le panier et arrêt dès que le cœur atteint 74 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger tous les ingrédients de la farce jusqu’à texture homogène, puis laisser reposer 15 minutes au frais. Technique : Tremper brièvement chaque feuille de riz, poser un boudin de farce, replier les côtés, rouler serré. Cuisson : Couper chaque cigare en tronçons de 3 à 4 cm, huiler légèrement, disposer en une seule couche et cuire 12 à 15 minutes à 200 °C dans l’airfryer, en retournant à mi-cuisson. Finition : Pendant ce temps, mélanger les ingrédients de la sauce jusqu’à texture lisse, puis servir les bouchées brûlantes, parsemées de coriandre et d’un filet d’huile pimentée selon les goûts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Les tronçons multiplient la surface exposée à l’air chaud ; la feuille de riz fine sèche vite et enferme le poulet moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron vert et une cuillère de beurre de cacahuète dans la farce pour un accent satay. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper trop les feuilles de riz ou surcharger le panier : le poulet cuit à la vapeur, adieu croustillant.

Variantes & idées de service

On peut varier la farce avec crevettes, porc ou légumes, et servir sur une salade croquante.