« À 16 h, j’ai sorti les abricots » : ce gâteau abricots-amandes prêt en 45 min a disparu grâce à cette astuce

À 16 h, des abricots juteux, à 17 h, plus un morceau de ce gâteau moelleux abricots amandes sur la table du goûter. Entre les deux, quelques gestes précis qui garantissent un cœur fondant sans pâte détrempée.

À 16 h, les abricots encore tièdes du marché embaument la cuisine ; la peau veloutée cède sous le couteau, la chair juteuse colle aux doigts. L’odeur d’été se mêle déjà à celle du beurre qui attend sur le plan de travail.

En moins d’une heure, on veut un gâteau doré, tendre, qui garde le jus des fruits sans s’effondrer. Le genre de gâteau abricots amandes qu’on pose sur la table à 16 h 45 et qui, à 17 h, n’affiche plus qu’une assiette vide ; reste à savoir comment y arriver à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 abricots bien mûrs

✅ 100 g de farine de blé, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 120 g de poudre d’amandes, 120 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 3 œufs, 100 g de beurre fondu, 8 cl de lait ou crème, 20 g d’amandes effilées

« J’ai sorti les abricots du panier à 16 h » : le gâteau abricots-amandes qui disparaît en moins d’une heure

Ce gâteau moelleux abricots amandes devient vite la recette de tout l’été. On choisit des fruits souples au toucher, ni verts ni flétris, juste assez fermes pour garder leur forme. À la cuisson, leur jus s’allie à la poudre d’amandes, plus riche qu’une simple farine, et la mie reste souple, parfumée, sans se dessécher ni se transformer en flan.

Recette du gâteau moelleux abricots-amandes (prêt en moins de 45 minutes)

Pour un gâteau abricots amandes facile et rapide, on prépare d’abord les poudres ensemble : farine, poudre d’amandes, levure, sel. Ensuite, on blanchit œufs et sucre, c’est-à-dire qu’on les fouette jusqu’à ce qu’ils moussent et pâlissent ; on incorpore alors beurre fondu tiédi et lait. On ajoute enfin les poudres sans trop travailler la pâte, puis on répartit les abricots pour qu’ils parfument sans détremper le centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer un moule de 22 cm, laver, dénoyauter et couper les abricots en quartiers. Technique : Mélanger farine, poudre d’amandes, levure et sel ; fouetter à part œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à blanchiment. Cuisson : Incorporer beurre fondu tiédi et lait au mélange œufs-sucre, ajouter les poudres, verser dans le moule, disposer les abricots, parsemer d’amandes effilées. Finition : Cuire 30 à 35 min ; la lame d’un couteau doit ressortir avec un léger voile de mie, laisser tiédir et démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min prép. + 35 min cuisson 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amandes, riche en matière grasse, limite le dessèchement, tandis que le fouettage œufs-sucre incorpore l’air qui donne une mie légère. ✨ Le twist gourmand : Faire mariner les abricots 10 min dans miel et citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop longtemps ou au-dessus de 180 °C assèche irrémédiablement le gâteau.

Comment servir et conserver votre gâteau abricots-amandes ?

Servi tiède avec crème ou glace, il reste fondant ; sous cloche à température ambiante, il se garde 3 jours.