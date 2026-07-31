Si vous commandez encore un gin tonic cet été, vous ratez ce cocktail anglais violet qui fait fureur sur les terrasses

Sur les terrasses comme à la maison, un cocktail anglais aux mûres écrasées fait de l’ombre au gin tonic cet été. Plus fruité, plus velouté, il cache un double geste de bar ultra simple.

Oubliez le gin tonic : ce cocktail anglais aux mûres écrasées s’impose sur toutes les terrasses

Premier signe que l’été est lancé : le bruit de la glace pilée contre le verre et ce parfum de gin qui remonte avec le citron. Sauf qu’ici, la robe est violette, les mûres écrasées dessinent des reflets de confiture fraîche sur la glace.

On garde la base qu’on aime tous, un gin bien sec de type London Dry, mais le cocktail bascule vers autre chose : plus fruité, plus velouté, presque comme un dessert glacé. De quoi oublier le gin tonic classique dès la première gorgée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Gin London Dry : 16 cl pour 4 verres (4 cl par cocktail)

✅ Crème de mûre : 8 cl + 16 mûres fraîches bien mûres

✅ Jus de citron fraîchement pressé : 8 cl

✅ Sirop simple de sucre de canne : 4 cl + 600 g de glace pilée très fine

Pourquoi ce cocktail anglais détrône le gin tonic cet été

Face au gin tonic, tout en bulles et en amertume, ce cocktail anglais aux mûres écrasées joue la carte de la gourmandise rafraîchissante. Le gin reste bien présent, mais la crème de mûre l’enrobe, le jus de citron fraîchement pressé aiguise le tout, et la température de service très basse gomme l’alcool brûlant. On boit plus lentement, porté par la texture presque granité de la glace pilée très fine.

Recette pas à pas : le cocktail anglais aux mûres écrasées

Pour réussir ce Bramble maison version terrasse, on respecte surtout les ratios et les gestes. Compter, par verre, 4 cl de gin, 2 cl de crème de mûre, 2 cl de jus de citron et 1 cl de sirop simple. Dans le shaker, le muddling des mûres au pilon vient d’abord, les liquides ensuite ; les glaçons entiers ferment le bal. Secoué huit à dix secondes, le mélange atteint la dilution parfaite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Glacer les verres et préparer une grande quantité de glace pilée. Technique : Écraser les mûres dans le shaker, ajouter gin, citron, crème de mûre et sirop. Cuisson : Remplir de glaçons, shaker 8 à 10 secondes pour refroidir sans trop diluer. Finition : Verser sur glace pilée très fine, coiffer d’un dôme et décorer de mûres.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min / 4 verres 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’équilibre sucre‑acidité : le citron resserre la crème de mûre, tandis que la glace pilée refroidit vite et adoucit la puissance du gin. ✨ Le twist gourmand : Glisser 1 ou 2 mûres écrasées dans le verre avant la glace donne de vrais confettis de fruits. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser ce cocktail sur quelques gros glaçons : il resterait tiède et trop alcooleux.

Variantes & accords à grignoter

Envie d’une version plus légère, façon cocktail gin été ? On baisse le sirop simple, on pousse un peu le citron et on laisse les mûres bien mûres sucrer naturellement ; on obtient une vraie alternative au gin tonic. À côté, chips, amandes grillées ou fromages doux font parfaitement le lien.