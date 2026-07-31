Si vous commandez encore un gin tonic cet été, vous ratez ce cocktail anglais violet qui fait fureur sur les terrasses
Sur les terrasses comme à la maison, un cocktail anglais aux mûres écrasées fait de l’ombre au gin tonic cet été. Plus fruité, plus velouté, il cache un double geste de bar ultra simple.
Oubliez le gin tonic : ce cocktail anglais aux mûres écrasées s’impose sur toutes les terrasses
Premier signe que l’été est lancé : le bruit de la glace pilée contre le verre et ce parfum de gin qui remonte avec le citron. Sauf qu’ici, la robe est violette, les mûres écrasées dessinent des reflets de confiture fraîche sur la glace.
On garde la base qu’on aime tous, un gin bien sec de type London Dry, mais le cocktail bascule vers autre chose : plus fruité, plus velouté, presque comme un dessert glacé. De quoi oublier le gin tonic classique dès la première gorgée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Gin London Dry : 16 cl pour 4 verres (4 cl par cocktail)
- ✅ Crème de mûre : 8 cl + 16 mûres fraîches bien mûres
- ✅ Jus de citron fraîchement pressé : 8 cl
- ✅ Sirop simple de sucre de canne : 4 cl + 600 g de glace pilée très fine
Pourquoi ce cocktail anglais détrône le gin tonic cet été
Face au gin tonic, tout en bulles et en amertume, ce cocktail anglais aux mûres écrasées joue la carte de la gourmandise rafraîchissante. Le gin reste bien présent, mais la crème de mûre l’enrobe, le jus de citron fraîchement pressé aiguise le tout, et la température de service très basse gomme l’alcool brûlant. On boit plus lentement, porté par la texture presque granité de la glace pilée très fine.
Recette pas à pas : le cocktail anglais aux mûres écrasées
Pour réussir ce Bramble maison version terrasse, on respecte surtout les ratios et les gestes. Compter, par verre, 4 cl de gin, 2 cl de crème de mûre, 2 cl de jus de citron et 1 cl de sirop simple. Dans le shaker, le muddling des mûres au pilon vient d’abord, les liquides ensuite ; les glaçons entiers ferment le bal. Secoué huit à dix secondes, le mélange atteint la dilution parfaite.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Glacer les verres et préparer une grande quantité de glace pilée.
- Technique : Écraser les mûres dans le shaker, ajouter gin, citron, crème de mûre et sirop.
- Cuisson : Remplir de glaçons, shaker 8 à 10 secondes pour refroidir sans trop diluer.
- Finition : Verser sur glace pilée très fine, coiffer d’un dôme et décorer de mûres.
Variantes & accords à grignoter
Envie d’une version plus légère, façon cocktail gin été ? On baisse le sirop simple, on pousse un peu le citron et on laisse les mûres bien mûres sucrer naturellement ; on obtient une vraie alternative au gin tonic. À côté, chips, amandes grillées ou fromages doux font parfaitement le lien.
En bref
- 🍸 Été sur les terrasses, ce cocktail anglais aux mûres écrasées s’impose comme l’alternative chic et colorée au traditionnel gin tonic.
- 🧊 Recette simple : gin London Dry, crème de mûre, citron frais et glace pilée se combinent en un cocktail mûre gin ultra rafraîchissant.
- 🍇 Astuces de barman, contrôle de la dilution et petit twist gourmand transforment ce Bramble maison en expérience de terrasse qu’on n’imagine pas encore.
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