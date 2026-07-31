Cette pâte ultra-fine du frigo remplace la farine : l’astuce grecque pour un gâteau au citron ultra-fondant

Une amie grecque m’a confié sa façon de préparer un gâteau grec au citron sans farine, imbibé de sirop et ultra-fondant. Quel est son geste avec la pâte filo qui évite les cakes secs ?

Dans la cuisine, ça sent le citron râpé et le beurre chaud. Sur le plan de travail, un gâteau doré refroidit lentement ; pas de haut bombé ni de croûte sèche, mais une surface brillante et une mie qui tremble légèrement à chaque coup de couteau.

Ce secret, une amie grecque l’a soufflé un soir de canicule : « Remplace ta farine par ça ». Dans son gâteau grec au citron, pas de farine, mais un paquet du frigo qui change tout ; un cœur ultra-fondant, des bords croustillants et une fraîcheur qui donne envie d’en reprendre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le gâteau : 12 feuilles de pâte filo (environ 250 g), 4 œufs, 120 g de sucre

✅ 200 g de yaourt grec épais, zestes fins + 120 ml de jus de 2 citrons non traités

✅ 120 g de beurre fondu, 1 sachet de levure chimique (11 g), 1 pincée de sel

✅ Pour le sirop : 250 ml d’eau, 200 g de sucre, zestes + 60 ml de jus d’1 citron

Le gâteau grec au citron sans farine, à la pâte filo, qui change des cakes secs

Dans cette version inspirée d’Athènes, la farine classique disparaît au profit de la pâte filo déchirée, séchée puis noyée dans un appareil œufs–citron–yaourt grec épais. Chaque lambeau boit la crème et le sirop ; au final, une mie ultra-fondante, presque pudding, avec un contraste croustillant/fondant sur les bords, et une recette parfaite pour finir un paquet de filo entamé.

Le geste filo + citron qui rend le gâteau ultra-fondant

Tout se joue en trois temps : sécher la filo jusqu’à ce qu’elle soit cassante ; la mélanger à l’appareil citronné pour qu’elle s’imbibe ; puis gérer l’imbibage au sirop de citron, versé sirop chaud sur gâteau chaud, pour un gâteau grec au citron sans farine qui reste fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Déchirer la filo en lambeaux et la laisser sécher sur une plaque. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter yaourt, citron, levure, sel, puis incorporer la filo. Cuisson : Verser dans un moule beurré, arroser de beurre fondu et cuire à 180 °C. Finition : Faire frémir le sirop 5 minutes, le verser sur le gâteau chaud et laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Imbibée d’œufs, de yaourt et de sirop, la filo déjà cuite forme des couches moelleuses, au lieu d’une pâte compacte. ✨ Le twist gourmand : On peut parfumer le sirop d’un trait de limoncello et finir le gâteau de pistaches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le sirop sur un gâteau froid le rend spongieux et humide au centre.

Comment servir et conserver ce gâteau grec au citron ultra-fondant

Bien refroidi, ce gâteau grec au citron sans farine se sert frais, en carrés, avec une cuillerée de yaourt grec ou de glace vanille. Il se garde trois jours au réfrigérateur.