Cette tarte cerises-pistache qu'on me réclame tout le temps garde un fond ultra croustillant grâce à un geste oublié

À la maison, une tarte aux cerises toute simple s’est muée en dessert d’été fétiche grâce à une couche insoupçonnée sous les fruits. Comment ce détail change goût et tenue sans compliquer la recette ?

Au sortir du four, la tarte embaume la cuisine : beurre chaud, cerises luisantes, parfum de fruits secs. Quand on plante la fourchette, le fond croustille, la garniture fond doucement, et tout le monde demande déjà qui prendra la dernière part.

Pourtant, la base reste très facile : pâte maison, cerises de saison et un geste en plus qui change tout. Sous les fruits, un coussin de crème à la pistache ; promesse d’un dessert d’été cerises pistache qu’on vous demandera tout l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée : 300 g de farine, 60 g de poudre de pistache, 80 g de sucre, 120 g de beurre froid, 1 œuf, 1 pincée de sel, un peu d’eau froide.

✅ Crème pistache : 2 œufs, 80 g de sucre, 100 g de poudre de pistache, 120 ml de crème liquide entière, 1 c. à c. de vanille, 1 c. à s. de fécule de maïs.

✅ Garniture : 600 g de cerises fermes, entières ou dénoyautées.

✅ Finition : 30 g de pistaches natures concassées (optionnel).

J’ai glissé une crème à la pistache sous mes cerises : ma tarte classique est devenue celle qu’on me réclame le plus

Ce “sandwich” fond de tarte – crème pistache – cerises change la donne sans compliquer la vie. La crème, proche d’une crème d’amande, apporte un goût plus rond, absorbe le jus des fruits et évite la détrempe. Résultat : une tarte cerises crème pistache qui se tient vraiment, même le lendemain.

La méthode pour une pâte croustillante et une crème qui joue les coussins

Tout part d’une pâte sablée à la pistache : farine, poudre de pistache, sucre, sel et beurre froid sablés, puis œuf et filet d’eau pour rassembler. Pâte au frais : ce repos au froid garantit un fond de tarte net, surtout si l’on ajoute une courte cuisson à blanc. Pendant ce temps, on fouette œufs, sucre, poudre de pistache, fécule de maïs, crème et vanille en une crème lisse qui nappe la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Pâte sablée pistache, sablée vite fait, mise en boule et repos au froid. Technique : Foncer le moule, piquer le fond de tarte, éventuelle courte cuisson à blanc. Cuisson : Verser la crème pistache, poser les cerises, cuire 35-40 min à 180 °C. Finition : Refroidir sur grille, parsemer de pistaches concassées, servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈1 h 30 🔍 Le secret de l’expert La crème pistache sert de tampon : elle boit le jus des cerises et garde le fond bien sec. ✨ Le twist gourmand : Toaster la poudre de pistache 5 minutes, puis parsemer la tarte chaude de pistaches concassées légèrement salées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner à four tiède avec des cerises humides et une crème fluide donne une tarte molle et détrempée.

Cerises, cuisson, service : faire de ce dessert cerises pistache un classique

Les cerises, entières ou dénoyautées, doivent être fermes et bien séchées pour limiter le jus. On les pose serrées sur la crème pistache. La tarte cuit dans un four préchauffé à 180 °C, chaleur tournante, 35 à 40 minutes, jusqu’à bords dorés et centre légèrement tremblotant. Refroidissement sur grille, puis service tiède très fondant ou froid pour des parts nettes. Conservation : 2 jours au réfrigérateur.