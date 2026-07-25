Cette tarte cerises pistache sublime vos dernières cerises de saison, mais se rate à cause de ce geste oublié

Entre deux barquettes de fin d’été, cette tarte cerises pistache promet un vrai effet salon de thé à la maison. Pâte croustillante, crème fondante et finition brillante y jouent les stars.

Quand il reste quelques cerises au fond du saladier, une pâte sablée qui dore au four change tout.

Ajoutée à une crème de pistache parfumée et à un montage soigné, cette tarte devient le dessert chic de fin de saison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée à la pistache : 220 g farine, 40 g poudre de pistache, 60 g sucre glace, 120 g beurre froid, 1 œuf, sel, 20 à 30 g eau glacée

✅ Crème de pistache : 2 œufs, 80 g sucre, 120 g pâte de pistache, 120 g crème liquide entière, 30 g poudre d’amande, 1 c. à café extrait de vanille

✅ Cerises : 350 g de cerises fraîches (environ 300 g dénoyautées), 30 g de sucre, 1 c. à soupe de jus de citron

✅ Finition façon salon de thé : 1 à 2 c. à soupe gelée de groseille ou d’abricot pour le nappage, pistaches torréfiées et concassées

Pourquoi cette tarte cerises pistache est idéale pour les dernières cerises

En fin de saison, les cerises sont moins nombreuses mais parfumées. Cette tarte cerises pistache les pose sur une compotée et une crème de pistache qui renforcent leur jutosité.

Les secrets de chef pour une tarte cerises pistache inratable

Pour une tarte pistache et cerises façon salon de thé, on mise sur un beurre froid et une précuisson à blanc du fond de tarte ; crème de pistache peu aérée, compotée réduite et repos au frais figent les couches.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, poudre de pistache, sucre glace et sel, sabler avec le beurre froid, ajouter œuf et eau glacée, former une boule, reposer 30 min, foncer un moule de 24 cm. Technique : Piquer le fond, précuire à blanc 15 min à 180 °C avec papier et billes, retirer, cuire encore 5 min pour un fond doré. Cuisson : Fouetter œufs et sucre, incorporer pâte de pistache, crème, poudre d’amande et vanille, verser dans le fond, répartir cerises dénoyautées, cuire 20 à 25 min à 180 °C. Finition : Faire une compotée de cerises avec sucre et citron 10 à 15 min, refroidir, étaler sur la tarte, ajouter le reste des cerises, napper de gelée, parsemer de pistaches, réfrigérer 1 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Triple protection anti-détrempe : fond précuit, crème serrée, compotée réduite. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les pistaches quelques minutes au four, ajouter un trait de kirsch dans la compotée et un zeste de citron dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cerises très mûres sur fond non précuit ou crème tiède : la pâte se détrempe et l’effet salon de thé disparaît.

Variantes de saison : changer de fruit, garder la pistache

On sert cette tarte cerises crème de pistache bien froide, après au moins 1 h de repos ; la coupe reste nette.

Elle se garde 2 jours au réfrigérateur, filmée. Même base de pâte et crème, mais on peut remplacer les cerises par framboises, abricots ou prunes.