Ce parmentier au thon de grand-mère fait l'unanimité : le secret pour éviter le gratin aqueux qui gâche tout

Chaque été, le parmentier au thon de ma grand-mère embaumait la cuisine familiale, entre courgettes fondantes et croûte gratinée. Quels gestes discrets rendent encore aujourd’hui ce gratin d’été léger, savoureux et inratable ?

Ma grand-mère faisait du parmentier au thon chaque été : la recette qui traverse les générations sans prendre une ride

Chaque été, la même odeur faisait vibrer la cuisine : celle d’un parmentier au thon qui dorait tranquillement au four, croûte croustillante et cœur moelleux. Les fenêtres ouvertes, on entendait la gratinade crépiter avant même de voir le plat arriver sur la table. Comment ce gratin si simple pouvait-il rester aussi moderne au fil des générations ?

Tout se joue dans quelques gestes précis : une purée courgettes–pommes de terre bien sèche mais onctueuse, un thon au naturel relevé juste ce qu’il faut, et un gratinage à 200 °C qui scelle les saveurs. Voici comment on prépare aujourd’hui ce parmentier de thon aux courgettes façon grand-mère, sans jamais tomber dans le fade ni l’aqueux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre à purée 600 g + 2 courgettes moyennes (≈ 400 g)

✅ 2 boîtes de thon au naturel (2 × 140 g égoutté)

✅ 20 cl de lait, 30 g de beurre, 80 g de fromage râpé

✅ 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. d’huile d’olive, moutarde, citron, sel, poivre

Les ingrédients simples mais précis qui font la différence

Pour un parmentier au thon qui ne prend pas une ride, on respecte surtout les proportions. Les 600 g de pommes de terre apportent le crémeux, les 400 g de courgettes ajoutent le moelleux d’été sans alourdir. Le thon au naturel, bien égoutté, donne le relief salin ; lait, beurre et fromage râpé lient le tout en une purée onctueuse, jamais aqueuse.

Pas à pas : le parmentier au thon d’été de la famille

Dans ce parmentier de thon aux courgettes, trois points changent tout : bien sécher les légumes après cuisson, écraser la purée sans mixer, et ne pas lésiner sur l’assaisonnement du thon. À partir de là, la recette suit un schéma très simple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire pommes de terre et courgettes dans une eau bouillante salée, puis égoutter longuement. Technique : Écraser aussitôt au presse-purée avec lait et beurre chauds, jusqu’à texture souple. Cuisson : Faire revenir oignon dans l’huile, ajouter ail puis thon, moutarde, citron, sel, poivre. Finition : Répartir le thon dans un plat, couvrir de purée, parsemer de fromage, gratiner à 200 °C puis laisser reposer 5 à 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Les pommes de terre riches en amidon absorbent l’excès d’eau des courgettes, tandis que lait et beurre chauds enrobent chaque grain. Le thon revenu avec l’oignon profite de la réaction de Maillard et gagne en profondeur. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, on mélange fromage râpé, un peu de chapelure et d’herbes ciselées, puis on arrose d’un filet d’huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer la purée ni enfourner des légumes mal égouttés ; on obtiendrait un gratin collant et aqueux.

Variantes d’été et idées pour vider le frigo

Selon le contenu du frigo, on remplace une partie du fromage par de la mozzarella, on ajoute un peu de tomate concentrée ou quelques tomates confites sur le thon.

Ce gratin de thon se prépare facilement la veille, se garde deux jours au réfrigérateur et se réchauffe au four, couvert, à 180 °C pour retrouver une croûte croustillante avec une salade verte bien fraîche.