Cette tatin d’été remplace les pommes par ce fruit d’été et bluffe tous vos invités au moment du démoulage
Cet été, la tatin quitte les pommes pour les tomates confites et s'invite au centre de la table. Comment obtenir ce démoulage spectaculaire sans détremper la pâte ?
Au démoulage, la tarte se retourne dans un léger chuintement et laisse apparaître une rosace de tomates rubis, lustrées par un caramel brillant et acidulé.
Sous cette surface laquée, une pâte sablée au parmesan reste sèche et croustillante ; en bouche, on oscille entre douceur, sel et acidité. De quoi en faire la star d’un dîner d’été.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte sablée au parmesan : 110 g de beurre froid, 90 g de farine, 30 g de parmesan, 3 g de sel, 1/2 œuf
- ✅ Eau de tomate : 400 g de tomates mûres, fleur de sel, 1/2 à 1 c. à café de sucre
- ✅ Caramel de tomate : sucre 60 g, jus de citron 60 g, vinaigre balsamique 20 g, eau de tomate 300 g, ketchup 30 g
- ✅ Garniture : 8 tomates Roma, 1 burrata, quelques feuilles de roquette ou basilic, huile d’olive, poivre
Pourquoi la tatin de tomates confites fait plus d’effet qu’une tarte classique
Une tarte aux tomates classique présente ses rondelles sur une pâte ; ici tout se joue à l’envers. Dans cette tatin de tomates confites, les Roma sont posées sur un caramel réduit, puis coiffées de pâte. Au retournement, la garniture confite arrive en premier, la pâte sablée au parmesan servant de socle croustillant.
Le caramel de tomate à l’eau de tomate : la clé d’une tatin brillante et parfumée
On prépare d’abord une eau de tomate : tomates mixées, salées, légèrement sucrées, filtrées dans un torchon. Ce jus remplace l’eau dans le caramel de tomate avec sucre, citron, vinaigre et un peu de ketchup ; en réduisant, il forme un nappage épais qui enrobe les Roma sans détremper la pâte sablée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sabler beurre, farine, sel et parmesan, ajouter 1/2 œuf, former une boule, filmer, refroidir, puis abaisser en disque.
- Technique : Mixer les tomates, saler, sucrer, filtrer ; cuire le sucre en caramel, déglacer avec citron, vinaigre, eau de tomate et ketchup.
- Cuisson : Napper le moule de caramel, ranger les tomates Roma en rosace serrée, puis confire 1 h à 145 °C.
- Finition : Poser le disque de pâte piquée, cuire 15 à 20 min à 155 °C, laisser tiédir puis démouler d’un geste franc.
Comment servir la tatin de tomates confites : burrata, herbes fraîches et accords d’été
Cette tatin de tomates confites se sert tiède, nappée de son caramel brillant. On la pose au centre de la table, décorée de burrata, herbes fraîches et un filet d’huile d’olive, comme une tarte d’été à partager.
En bref
- 🍅 Cette tatin de tomates confites remplace la traditionnelle version aux pommes sur les tables d’été, avec caramel acidulé et pâte sablée au parmesan.
- 🍽️ La recette détaille le choix des tomates, la préparation de l’eau de tomate et du caramel, puis la cuisson douce pour une garniture confite.
- ✨ Un geste précis au moment du démoulage garantit la rosace brillante et la pâte croustillante, avec quelques pièges à éviter pour un résultat spectaculaire.
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