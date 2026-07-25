Cette tatin d’été remplace les pommes par ce fruit d’été et bluffe tous vos invités au moment du démoulage

Cet été, la tatin quitte les pommes pour les tomates confites et s'invite au centre de la table. Comment obtenir ce démoulage spectaculaire sans détremper la pâte ?

Au démoulage, la tarte se retourne dans un léger chuintement et laisse apparaître une rosace de tomates rubis, lustrées par un caramel brillant et acidulé.

Sous cette surface laquée, une pâte sablée au parmesan reste sèche et croustillante ; en bouche, on oscille entre douceur, sel et acidité. De quoi en faire la star d’un dîner d’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée au parmesan : 110 g de beurre froid, 90 g de farine, 30 g de parmesan, 3 g de sel, 1/2 œuf

✅ Eau de tomate : 400 g de tomates mûres, fleur de sel, 1/2 à 1 c. à café de sucre

✅ Caramel de tomate : sucre 60 g, jus de citron 60 g, vinaigre balsamique 20 g, eau de tomate 300 g, ketchup 30 g

✅ Garniture : 8 tomates Roma, 1 burrata, quelques feuilles de roquette ou basilic, huile d’olive, poivre

Pourquoi la tatin de tomates confites fait plus d’effet qu’une tarte classique

Une tarte aux tomates classique présente ses rondelles sur une pâte ; ici tout se joue à l’envers. Dans cette tatin de tomates confites, les Roma sont posées sur un caramel réduit, puis coiffées de pâte. Au retournement, la garniture confite arrive en premier, la pâte sablée au parmesan servant de socle croustillant.

Le caramel de tomate à l’eau de tomate : la clé d’une tatin brillante et parfumée

On prépare d’abord une eau de tomate : tomates mixées, salées, légèrement sucrées, filtrées dans un torchon. Ce jus remplace l’eau dans le caramel de tomate avec sucre, citron, vinaigre et un peu de ketchup ; en réduisant, il forme un nappage épais qui enrobe les Roma sans détremper la pâte sablée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler beurre, farine, sel et parmesan, ajouter 1/2 œuf, former une boule, filmer, refroidir, puis abaisser en disque. Technique : Mixer les tomates, saler, sucrer, filtrer ; cuire le sucre en caramel, déglacer avec citron, vinaigre, eau de tomate et ketchup. Cuisson : Napper le moule de caramel, ranger les tomates Roma en rosace serrée, puis confire 1 h à 145 °C. Finition : Poser le disque de pâte piquée, cuire 15 à 20 min à 155 °C, laisser tiédir puis démouler d’un geste franc.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Tomates Roma fermes, peu aqueuses, plus eau de tomate bien filtrée : le caramel réduit, accroche aux fruits et laisse la pâte sablée parfaitement sèche. ✨ Le twist gourmand : Servir tiède avec une burrata ouverte, un filet d’huile d’olive, herbes fraîches et éclats de pignons. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Démouler brûlant : le caramel file, les tomates glissent, la rosace se casse. On attend 10 minutes.

Comment servir la tatin de tomates confites : burrata, herbes fraîches et accords d’été

Cette tatin de tomates confites se sert tiède, nappée de son caramel brillant. On la pose au centre de la table, décorée de burrata, herbes fraîches et un filet d’huile d’olive, comme une tarte d’été à partager.