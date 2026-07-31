Juillet : ces légumes, fleurs et aromatiques à planter vite pour éviter de ruiner votre potager d’automne

Tomates en fleurs, parcelles libérées… et si juillet était la vraie clé du potager ? Entre salades, racines et aromatiques, ce mois peut tout changer.

Début juillet, le jardin semble déjà bien lancé : tomates en fleurs, rosiers au sommet, premières récoltes qui remplissent les paniers. Devant les parcelles libérées par les pommes de terre ou les pois, beaucoup se disent que le train des plantations est passé.

Bonne nouvelle : juillet reste une vraie fenêtre pour le potager, massifs et balcon. En choisissant les bons légumes, fleurs et herbes aromatiques, et en adaptant quelques gestes à la chaleur, on prépare déjà les récoltes de fin d’été, d’automne et même d’hiver. De quoi se demander sérieusement que planter en juillet pour ne rien laisser filer.

Pourquoi juillet n’est pas trop tard pour planter

Le sol a eu le temps de se réchauffer ; les graines lèvent vite et les jeunes plants démarrent sans frisson. Les planches libérées par l’ail, les fèves ou les salades de printemps n’aiment pas rester nues : elles se dessèchent, se couvrent de mauvaises herbes et perdent en fertilité.

C’est justement maintenant que les légumes à planter en juillet font la différence : salades de relais, racines pour l’automne, choux et poireaux d’hiver. En occupant chaque mètre carré avec une culture ou un engrais vert, on garde un sol vivant et un potager productif jusqu’aux premiers froids.

Les légumes et herbes aromatiques qu’il est encore temps de planter

Au potager, juillet permet encore de semer en pleine terre radis, mesclun, laitues d’été, batavias et chicorées, ainsi que des haricots nains en poquets pour des récoltes de fin août à octobre. On en profite aussi pour installer carottes d’hiver, betteraves, navets et radis d’hiver, puis, en fin de mois, la mâche sur les parcelles libérées.

Les herbes aromatiques adorent aussi ce mois : le persil se sème à la volée, le cerfeuil préfère un sol léger et un coin lumineux mais pas brûlant, la ciboulette se plante en touffes en pleine terre ou en pot. Sur un balcon, basilic, coriandre, aneth et céleri à couper prospèrent dans des bacs profonds, à condition d’être arrosés très régulièrement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte 4 à 10 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol déjà chaud fait lever vite les graines, et les légumes à cycle court finissent avant les premiers froids. 💡 Le petit plus : Semer en fin de journée dans un sillon bien arrosé puis paillé limite l’évaporation et les coups de chaud. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter en plein après-midi dans une terre sèche, sans paillage ni arrosages suivis, brûle la plupart des jeunes plants.

Des fleurs en plus et les bons gestes pour la chaleur

Pour prolonger les couleurs, juillet autorise encore buddléias et hibiscus en conteneur, mais aussi le semis de cosmos, soucis et œillets d’Inde, ou la mise en terre de colchiques et cyclamens de Naples.

Nous avons tous déjà vu une rangée de salades griller en deux jours de canicule : pour éviter cela, arrosez le soir, paillez sur 5 à 7 cm et prévoyez un ombrage léger sur les jeunes plantations.