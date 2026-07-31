Coupure de courant : ce vieux système en terre cuite garde vos aliments au frais des jours entiers sans électricité

En pleine canicule ou lors d’une panne d’électricité, vos réserves fraîches ne tiennent que quelques heures avant de tourner. Un simple dispositif en terre cuite peut pourtant prolonger leur fraîcheur sans aucune prise.

Une alerte orage, la lumière qui clignote, et ce frigo plein à ras bord qu’on imagine déjà tiédir. Lors d’une coupure de courant, un réfrigérateur fermé ne garde les aliments vraiment froids que quatre à six heures ; ensuite, la fameuse chaîne du froid commence à se casser et le gaspillage guette.

Avant de jeter dans la poubelle vos yaourts et vos belles tomates du marché, une question se pose pourtant : comment gagner quelques précieuses heures de fraîcheur, ou même quelques jours, sans brancher le moindre appareil supplémentaire ? La réponse tient dans un système en terre cuite, low-tech et plein de sobriété énergétique, vieux comme le désert.

Quand le courant saute, ce qui arrive vraiment à votre frigo

Selon 60 Millions de consommateurs, la partie la plus froide du réfrigérateur ne devrait pas dépasser 4 °C, alors qu’en France beaucoup d’appareils flirtent plutôt avec 6 à 8 °C, constate l’Anses. Le gouvernement québécois, cité par Psychomedia, estime qu’un frigo fermé garde les aliments froids environ quatre à six heures et qu’ »Pour toute panne de plus de six heures, un tri des aliments s’impose lorsque le courant revient. » Au‑delà, le risque microbiologique augmente vite.

Le frigo du désert, ce vieux système qui sauve vos récoltes

Venue des régions arides d’Afrique du Nord et du Moyen‑Orient, la technique du frigo du désert, ou zeer pot, repose sur un principe enfantin : quand l’eau s’évapore, elle emporte de la chaleur avec elle. Deux pots en terre cuite imbibés d’eau, un peu de sable humide entre les deux, et l’intérieur se refroidit de 5 à 10 °C par rapport à l’air ambiant, surtout par temps sec et ventilé. Remis au goût du jour dans les années 1990 par l’enseignant nigérian Mohammed Bah Abba, il sert surtout à garder fruits, légumes et herbes, pas les viandes ni les produits laitiers.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’énergie ≈250 kWh/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau qui s’évapore dans le sable absorbe la chaleur des pots et fait baisser la température intérieure de plusieurs degrés. 💡 Le petit plus : Ajoutez un couvercle en verre ou une assiette sur le petit pot pour limiter les insectes et garder l’humidité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Le placer en plein soleil et y stocker viande, poisson ou laitages : les produits y restent tièdes et dangereux.

Fabriquer et utiliser votre frigo du désert en cas de panne

Pour le construire, il suffit d’un grand pot en terre cuite non émaillée, d’un second plus petit, de sable fin et d’eau. On bouche le trou du grand pot, on verse une fine couche de sable humide, on glisse le petit pot, puis on comble l’espace de sable que l’on arrose jusqu’à saturation avant de couvrir d’un linge mouillé.

Installez votre frigo du désert à l’ombre, dans un endroit ventilé, si possible légèrement surélevé, et pensez à réhumidifier le sable deux fois par jour. En cas de coupure annoncée, nous avons tous déjà stressé : remplissez‑le la veille avec fruits, légumes et herbes du potager pour libérer le réfrigérateur pour les aliments les plus fragiles.