Potager : cette erreur d’arrosage le soir vous coûte cher, ce quart d’heure au matin divise la facture d’eau par deux
En plein été, de plus en plus de jardiniers délaissent l’arrosage du soir, ruineux et inefficace. Quel quart d’heure à l’aube transforme leur potager… et leur facture d’eau ?
En plein été, la terre du potager craquelle et le compteur d’eau s’affole. Beaucoup continuent à sortir le tuyau après le dîner, persuadés de chouchouter leurs tomates alors que le sol reste brûlant. Résultat : des arrosoirs engloutis et des plantes toujours assoiffées.
Or une autre routine s’installe chez les jardiniers : viser un créneau entre 5h45 et 6h du matin. À cette heure, chaque litre compte presque double, au point que la part jardin de la facture d’eau a été divisée par deux chez certains. Reste à comprendre pourquoi ces 15 minutes changent tout…
Pourquoi l’arrosage du soir ne fait plus l’affaire en été
Après une journée de juillet, le sol reste très chaud : une partie de l’eau versée se transforme en vapeur avant d’atteindre les racines. En plein midi, jusqu’à 60 % peut s’évaporer ; le soir, la perte reste importante. On arrose, on paie, mais une bonne part de l’eau disparaît simplement dans l’air brûlant.
Autre piège de l’arrosage du soir : l’humidité qui stagne jusqu’au petit matin sur les feuilles. Sur tomates, courgettes ou pommes de terre, ce cocktail chaleur + feuillage mouillé réveille mildiou et oïdium. Avec les canicules et les restrictions d’eau, beaucoup de communes recommandent désormais d’arroser tôt le matin.
Le quart d’heure 5h45–6h : quand chaque goutte sert vraiment aux racines
Nous avons tous déjà arrosé en vitesse le soir, quand le soleil baisse enfin. Pour économiser l’eau, mieux vaut viser la première lumière du jour. En juillet, le sol est au plus frais autour de 5h45 et 6h : il agit comme une éponge, l’évaporation chute et le feuillage sèche avant la chaleur.
Un potager se gère en un quart d’heure si l’on arrose au pied, sans pluie fine. Un simple goutte-à-goutte ou des bouteilles enterrées près des racines diffusent l’eau lentement et divisent par trois les pertes liées à l’évaporation. Des jardiniers ont constaté jusqu’à 30 % d’eau en moins consommée, voire 70 % de réduction face au jet.
Mode d’emploi pour adopter l’arrosage à l’aube
Pour tenir ce nouveau rituel, on prépare tout la veille. On installe l’arrosoir, on remplit les bouteilles, on vérifie qu’un paillage de 8 à 10 cm couvre le sol : cette simple couche peut réduire de 50 à 70 % l’évaporation. Le matin, il ne reste qu’à arroser en profondeur, deux ou trois fois par semaine.
Quelques semaines suffisent pour voir la différence sur le compteur : en combinant horaire à l’aube, arrosage ciblé au pied et sol paillé, la consommation liée au potager peut être réduite de près de moitié. Et les légumes, mieux hydratés, tiennent bien plus sereinement sous la canicule.
En bref
- 🌞 En plein été, en France, des jardiniers remettent en cause l’arrosage du potager le soir face aux canicules et aux factures d’eau qui grimpent.
- 💧 Un nouveau rituel se met en place : un court créneau d’arrosage du potager le matin, à l’aube, pensé pour limiter l’évaporation.
- 📉 Combiné au paillage et à l’arrosage au pied, ce changement d’horaire bouleverse le compteur d’eau et la manière de cultiver le jardin potager.
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