Pelouse jaune : cette erreur que font presque tous les Français en juillet empêche votre gazon de reverdir
Chaque juillet, des jardins français sont rasés au millimètre alors que le gazon étouffe sous la chaleur. Et si cette quête de propreté retardait en silence son retour au vert ?
Chaque été, même scène : dès que la chaleur s’installe et que la pelouse jaunit, la tondeuse ressort pour « faire propre ». En quelques passages, tout est ras, net, presque comme un green. Pourtant ce réflexe, très ancré, empêche souvent le gazon de redevenir vert.
Une pelouse jaune n’est pas forcément morte : en été, elle se met souvent au repos pour survivre au manque d’eau. La couper à ras en plein coup de chaud casse cette protection et aggrave le dessèchement. Pour qu’elle reverdir sans se ruiner en eau, mieux vaut changer de stratégie.
En été, un gazon jaune se met en mode survie
Quand la chaleur s’installe, l’herbe entre en dormance estivale : elle ralentit sa croissance en surface pour concentrer son énergie dans les racines. Le tapis vert vire au jaune paille, parfois sur tout le jardin. Ce n’est pas un désastre, mais une façon de tenir jusqu’au retour des pluies.
Arroser un peu peut aider, mais la clé reste de respecter ce « sommeil » naturel. Une pelouse en dormance supporte mieux d’être laissée tranquille que d’être travaillée à outrance. Scarification, engrais et passages répétés de tondeuse l’ont souvent affaiblie au cœur de l’été.
Pourquoi tondre sa pelouse en juillet l’empêche de reverdir
Nous avons tous déjà sorti la tondeuse « pour faire propre » alors que le sol était dur et fendillé. En réalité, tondre sa pelouse en juillet très court enlève l’ombre des brins d’herbe, expose la terre au soleil, la fait chauffer et oblige le gazon, déjà fatigué, à dépenser ses dernières réserves pour cicatriser. Les spécialistes de la tonte raisonnée conseillent de relever franchement la hauteur de coupe, autour de 7 à 10 cm, et d’espacer les passages : huit à douze tontes par an suffisent pour un jardin familial, à condition de ranger la tondeuse pendant les épisodes de canicule.
Adopter la tonte différenciée pour un jardin net et un gazon qui repart
Plutôt que tout raser, la tonte différenciée consiste à ne tondre que les zones de passage, de jeux ou autour de la maison, et à laisser le reste pousser plus haut jusqu’à la fin de l’été.
Pour faire accepter ce léger « laisser-aller », on peut garder des bordures très nettes le long des allées et une bande de gazon plus courte côté rue. À l’automne, quelques tontes hautes et un peu de pluie suffisent alors à réveiller une pelouse étonnamment verte.
Sources
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Modes & Travaux
«Pelouse qui a jauni : 3 astuces naturelles pour la reverdir !»
En bref
- 🌞 En juillet, en France, de nombreux jardiniers tondent leur pelouse jaunie pour faire propre, alors qu’elle est simplement en dormance estivale.
- ⚠️ La tonte courte et fréquente en plein été accentue le stress hydrique, chauffe le sol et retarde le moment où le gazon redevient vert.
- 🌿 Des solutions comme la tonte différenciée, des hauteurs de coupe revues et un rythme adapté transforment pourtant la pelouse jaune en atout pour l’automne.
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