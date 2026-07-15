Pelouse jaune : cette erreur que font presque tous les Français en juillet empêche votre gazon de reverdir

Chaque juillet, des jardins français sont rasés au millimètre alors que le gazon étouffe sous la chaleur. Et si cette quête de propreté retardait en silence son retour au vert ?

Chaque été, même scène : dès que la chaleur s’installe et que la pelouse jaunit, la tondeuse ressort pour « faire propre ». En quelques passages, tout est ras, net, presque comme un green. Pourtant ce réflexe, très ancré, empêche souvent le gazon de redevenir vert.

Une pelouse jaune n’est pas forcément morte : en été, elle se met souvent au repos pour survivre au manque d’eau. La couper à ras en plein coup de chaud casse cette protection et aggrave le dessèchement. Pour qu’elle reverdir sans se ruiner en eau, mieux vaut changer de stratégie.

En été, un gazon jaune se met en mode survie

Quand la chaleur s’installe, l’herbe entre en dormance estivale : elle ralentit sa croissance en surface pour concentrer son énergie dans les racines. Le tapis vert vire au jaune paille, parfois sur tout le jardin. Ce n’est pas un désastre, mais une façon de tenir jusqu’au retour des pluies.

Arroser un peu peut aider, mais la clé reste de respecter ce « sommeil » naturel. Une pelouse en dormance supporte mieux d’être laissée tranquille que d’être travaillée à outrance. Scarification, engrais et passages répétés de tondeuse l’ont souvent affaiblie au cœur de l’été.

Pourquoi tondre sa pelouse en juillet l’empêche de reverdir

Nous avons tous déjà sorti la tondeuse « pour faire propre » alors que le sol était dur et fendillé. En réalité, tondre sa pelouse en juillet très court enlève l’ombre des brins d’herbe, expose la terre au soleil, la fait chauffer et oblige le gazon, déjà fatigué, à dépenser ses dernières réserves pour cicatriser. Les spécialistes de la tonte raisonnée conseillent de relever franchement la hauteur de coupe, autour de 7 à 10 cm, et d’espacer les passages : huit à douze tontes par an suffisent pour un jardin familial, à condition de ranger la tondeuse pendant les épisodes de canicule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tontes en moins jusqu’à 4/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant l’herbe plus haute en été, elle fait écran au soleil, garde le sol plus frais, limite l’évaporation et permet au gazon de rester en repos, prêt à repartir dès les premières pluies. 💡 Le petit plus : tracer des allées tondues bien droites ; le jardin paraît soigné même si le cœur de la pelouse reste jaune et plus haut. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à tondre court une pelouse déjà jaunie en plein été, surtout en période de canicule prolongée.

Adopter la tonte différenciée pour un jardin net et un gazon qui repart

Plutôt que tout raser, la tonte différenciée consiste à ne tondre que les zones de passage, de jeux ou autour de la maison, et à laisser le reste pousser plus haut jusqu’à la fin de l’été.

Pour faire accepter ce léger « laisser-aller », on peut garder des bordures très nettes le long des allées et une bande de gazon plus courte côté rue. À l’automne, quelques tontes hautes et un peu de pluie suffisent alors à réveiller une pelouse étonnamment verte.