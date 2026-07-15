Ce gratin italien aux aubergines, plus fondant que des lasagnes, que les Italiens servent souvent à la place des pâtes

En Italie, les aubergines ne finissent pas toujours en lasagnes mais roulées en involtini d’aubergines farcis à la ricotta. Comment obtenir ce gratin fondant sans trace de spongiosité ?

Quand les aubergines grillent au four, cette odeur de chair sucrée et d’huile d’olive suffit à mettre la cuisine en été. On pense aussitôt au grand plat de lasagnes fumantes, riche en sauce tomate et en fromage.

Les Italiens ont pourtant un autre réflexe avec ce même légume : rouler de fines tranches autour d’une farce moelleuse pour former des involtini d’aubergines. Un gratin tout fondant, plus léger qu’un plat de pâte ; à condition de respecter quelques règles simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Aubergines : 2 belles pièces (600 à 700 g), 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Farce : 250 g de ricotta égouttée, 60 g de parmesan râpé, 40 g de chapelure, basilic, zeste et jus de citron

✅ Sauce tomate : 1 c. à s. d’huile d’olive, 3 gousses d’ail, 800 g de tomates concassées, origan, piment, basilic

✅ Finition : 20 à 30 g de parmesan râpé, quelques feuilles de basilic frais

Marre des lasagnes ? Les involtini d’aubergines, l’autre gratin italien ultra fondant

On reste dans les codes de la lasagne à l’aubergine : tomate mijotée, fromage gratiné, parfum de basilic. Sauf qu’ici, chaque tranche se transforme en petit rouleau farci, facile à servir. La ricotta apporte la douceur, le parmesan le relief salé, et l’ensemble reste généreux sans lourdeur.

La méthode inratable en 4 étapes pour des involtini fondants, pas spongieux

Pour réussir des involtini d’aubergines vraiment fondants, on suit un fil directeur clair. D’abord assouplir les tranches au four plutôt qu’en friture. Puis préparer une farce ricotta-parmesan ferme mais crémeuse. Enfin, laisser réduire la sauce tomate pour qu’elle nappe les roulés au lieu de les noyer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en longues tranches de 5 à 7 mm. Badigeonner d’huile, saler, poivrer, puis cuire à 200 °C 20 à 25 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient souples. Technique : Mélanger ricotta, parmesan, chapelure, basilic, zeste et jus de citron. Assaisonner, ajouter un peu de chapelure si besoin pour obtenir une farce qui se tient. Cuisson : Faire revenir l’ail dans l’huile d’olive 30 secondes. Ajouter tomates, origan, piment, sel, poivre, puis laisser mijoter 12 à 15 minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe. Finition : Étaler 1 à 2 c. à s. de farce sur chaque tranche, rouler serré. Aligner sur un fond de sauce, couvrir du reste, parsemer de parmesan et gratiner 10 à 15 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert On précuit les tranches d’aubergine au four pour qu’elles perdent de l’eau, gagnent en goût et roulent sans se casser. La farce ricotta-parmesan, resserrée par un peu de chapelure, absorbe l’excès d’humidité : au four, les roulés restent crémeux mais ne fuient pas. ✨ Le twist gourmand : Glisser un cube de mozzarella au centre de chaque roulé, ou remplacer un tiers de la ricotta par du bœuf haché sauté pour une version façon lasagnes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des aubergines peu cuites avec une sauce liquide ; le plat rend de l’eau, ne gratine pas et les roulés s’ouvrent.

S’organiser comme en Italie : préparation à l’avance, réchauffage, congélation

On peut cuire aubergines, farce et sauce la veille, puis rouler et gratiner au dernier moment. Les involtini d’aubergines se gardent 2 à 3 jours au réfrigérateur et se réchauffent à 180 °C, 15 minutes, bien couverts.