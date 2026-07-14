Canicule : ces faux spaghetti de légumes remplacent vos pâtes d’été, à condition d’éviter cette erreur de cuisson

Envie d’un plat qui garde le plaisir des spaghetti sans le coup de chaud après le repas ? Cette version aux courgettes, ail et tomates cache un geste clé.

Quand l’air vibre au-dessus du bitume, une assiette fumante de pâtes crème-fromage perd vite de son charme. La vapeur qui monte, la sauce qui colle et cette sensation de ventre lourd… en plein été, on a envie de croquant, de juteux, de verdure parfumée.

Sans renoncer au plaisir des “spaghetti” qui s’enroulent autour de la fourchette, on peut changer de base et alléger d’un coup le repas. Oubliez les pâtes qui alourdissent : les spaghetti de courgettes, twistés avec ail, persil et tomates cerises, apportent la fraîcheur qui manque souvent aux dîners d’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (environ 700 g) et 250 g de tomates cerises

✅ 2 gousses d’ail, 15 g de persil plat

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de jus de citron, piment d’Espelette

✅ 1 c. à café de sel fin, poivre noir moulu, burrata/parmesan/pignons en option

Pourquoi les spaghetti de courgettes remplacent si bien les pâtes quand il fait chaud

Les spaghetti de courgettes, ou zoodles, gardent le geste régressif des pâtes, sans l’effet plombant. Leur chair reste souple mais légère, avec une texture légèrement croquante qui rafraîchit le palais. La courgette se comporte comme une toile blanche : elle boit le jus des tomates cerises, s’imprègne d’ail et de persil, tout en gardant un volume généreux dans l’assiette. Servi chaud ou tiède, ce plat fait un vrai repas d’été, seul ou accompagné d’un peu de jambon cru ou de sardines grillées.

La méthode express pour des spaghetti de courgettes fermes et juteux

La clé se joue en trois temps. D’abord, on taille et on fait dégorger les courgettes pour limiter l’eau. Ensuite, on prépare une base très parfumée à l’ail, au persil et aux tomates cerises. Enfin, on saisit rapidement les spaghetti de courgettes dans cette poêlée bien chaude, pour une texture ni molle ni aqueuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les tailler en longs spaghettis, puis les saler dans une passoire 10 minutes avant de les presser pour éliminer l’excès d’eau. Technique : Dans une grande poêle huilée, faire juste blondir l’ail haché, ajouter les tomates cerises, saler, poivrer et laisser compoter jusqu’à ce qu’elles éclatent ; hors du feu, ajouter le persil et le piment. Cuisson : Remettre sur feu moyen-vif, verser les spaghetti de courgettes, bien les enrober de jus et cuire en remuant 2 à 3 minutes (croquants) ou jusqu’à 10 minutes (plus fondants). Finition : Rectifier l’assaisonnement, arroser d’un trait de citron, puis servir aussitôt, nus ou coiffés de burrata, de parmesan et de quelques pignons torréfiés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Dégorger les courgettes au sel leur fait rendre une partie de leur eau ; associé à une grande poêle bien chaude, le jus des tomates se concentre et les spaghetti de courgettes restent fermes, jamais spongieux. ✨ Le twist gourmand : Garder une petite poignée de zoodles crus et les ajouter hors du feu, puis poser une burrata fraîche au centre et parsemer de pignons dorés et de zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire longtemps à feu doux sans avoir dégorgé les courgettes : elles se gorgent d’eau, la sauce se dilue et on perd l’effet “spaghetti” léger.

Finitions, service et conservation de vos spaghetti de courgettes d’été

Ces spaghetti de courgettes se servent en grand plat à partager, avec un dernier voile de persil et un tour de moulin à poivre. On peut les accompagner de roquette, de jambon cru ou d’un poisson grillé. S’ils restent, on les garde dans une boîte hermétique au frais et on les déguste sous 24 heures, en sachant que la courgette rendra un peu d’eau mais gardera tout son parfum.