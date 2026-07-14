On les jette tous au compost : ces grandes feuilles du jardin transforment une simple crème en dessert de chef
Dans mon jardin, les feuilles de figuier finissaient au sol… jusqu’au soir où l’une d’elles a parfumé un lait chaud mieux qu’aucune figue. Que se passe-t-il quand on ose la glisser dans une crème dessert ?
Au début de l’été, le figuier embaume le jardin ; on connaît ses fruits charnus, beaucoup moins ses grandes feuilles vertes. On les balaie, on les jette, en pensant qu’elles ne servent à rien. Un soir, l’une d’elles a parfumé ma cuisine sans prévenir.
Glissée dans un lait froid, la feuille a libéré un parfum de noix de coco verte, de figue encore tiède au soleil. La crème qui a suivi avait le goût de l’arbre entier, sans une seule figue au bol. C’est là qu’on réalise tout ce qu’on gaspillait.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 50 cl de lait entier
- ✅ 5 jeunes feuilles de figuier non traitées
- ✅ 1 œuf et 4 c. à soupe de sucre
- ✅ 5 c. à soupe rases de farine, fraises en option
Avant, on les jetait : ce que cachent vraiment les feuilles de figuier
Dans la plupart des jardins, les feuilles de figuier finissent au compost, alors qu’elles sont parfaitement comestibles et ouvrent un monde de feuilles de figuier en cuisine. Riches en fibres et en composés aromatiques, elles se comportent comme une feuille de laurier : on les fait infuser, on les retire. En retour, elles donnent à une simple crème dessert aux feuilles de figuier un parfum de figue fraîche, de lait chaud et d’herbe froissée.
Comment choisir et préparer les bonnes feuilles sans risque
On vise les jeunes feuilles tendres, d’un vert intense, souples sous les doigts, cueillies au printemps jusqu’au début de l’été. On évite absolument les arbres traités ou proches d’une route. La sève pouvant être irritante, mieux vaut couper avec des gants, puis rincer les feuilles longuement, les sécher, avant de les glisser dans le lait pour infuser des feuilles de figuier en douceur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les feuilles, les sécher, puis les plonger dans 50 cl de lait froid dans une casserole.
- Technique : Porter à frémissement, couper le feu, couvrir et laisser infuser 15 à 20 minutes avant de filtrer.
- Cuisson : Laisser tiédir le lait infusé, ajouter œuf, sucre et farine en fouettant, puis remettre sur feu doux.
- Finition : Mélanger sans cesse jusqu’à épaississement ; verser en ramequins, refroidir et garder au frais au moins 1 heure.
3 autres idées minute avec le lait infusé aux feuilles de figuier
Ce même lait infusé supporte très bien une cuisson douce en flan, en riz au lait ou en crème glacée maison. On conserve alors le même geste d’infusion, pour parfumer un dessert au figuier sous trois formes différentes.
En bref
- 🌿 Au début de l’été, une cuisinière réalise que ses feuilles de figuier en cuisine valent de l’or lorsqu’elle tente une crème parfumée par hasard.
- 🍮 Une crème dessert aux feuilles de figuier naît d’un simple lait infusé, avec quelques gestes précis pour doser l’arôme sans amertume.
- ✨ De cette recette feuilles de figuier découle un jeu de variations pour parfumer un dessert au figuier, du flan glacé aux riz au lait.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité