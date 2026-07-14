Ne jetez plus vos bananes noircies : ce banana bread au saladier, sans robot, change tout au goûter

Trois bananes très mûres traînent dans la corbeille et vous n’avez qu’un saladier et une fourchette ? Ce banana bread sans robot promet un gâteau moelleux et anti-gaspi, à condition de respecter un geste clé.

Dans la corbeille, trois bananes tachetées embaument la cuisine. Leur parfum sucré évoque un cake encore tiède, une mie tendre que l’on coupe en tranches épaisses pour le goûter, sans nappage compliqué ni décor sophistiqué.

Au lieu de les laisser noircir, on sort un saladier, une simple fourchette et c’est tout. Ce banana bread sans robot transforme des bananes oubliées en gâteau moelleux, anti-gaspi et prêt à suivre la famille au travail, à l’école ou en pique-nique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 bananes très mûres, bien tachetées (env. 330 g avec la peau)

✅ 2 œufs moyens

✅ 80 g de sucre (cassonade ou sucre blond)

✅ 80 g de beurre fondu ou 80 ml d’huile neutre

✅ 1 yaourt nature (125 g)

✅ 250 g de farine de blé (T45 à T55)

✅ 1 sachet de levure chimique (env. 11 g)

✅ 1 pincée de sel fin

✅ 1 c. à café de cannelle moulue (optionnel)

✅ 80 g de pépites de chocolat ou de noix concassées (optionnel)

Les bananes oubliées qui se transforment en gâteau moelleux

Pour ce banana bread bananes trop mûres, on cherche des fruits presque léopards. Leur chair devient plus sucrée, plus fondante, et remplace une partie du sucre ajouté. Associées au yaourt et à la matière grasse, elles forment un appareil très humide qui donne une mie souple, parfumée, parfaite à trancher le lendemain sans s’effriter.

Autre avantage gourmand ; on recycle ce qui allait finir à la poubelle. Avec un moule à cake et un four à 180 °C, on obtient un goûter maison qui sent bon la cuisine familiale, pour moins de quelques euros la fournée.

La méthode “un saladier & une fourchette” pas à pas

On commence par écraser les bananes à la fourchette dans un grand saladier. Pas besoin de purée lisse ; quelques morceaux donneront des touches fondantes irrésistibles. On ajoute ensuite œufs, sucre, beurre fondu (ou huile) et yaourt, puis on mélange simplement jusqu’à obtenir un appareil homogène.

La farine, la levure chimique et le sel arrivent d’un seul coup. On remue juste assez pour faire disparaître les traces sèches ; cette pâte peu travaillée limite le gluten et garantit une mie moelleuse. Il suffit alors d’incorporer chocolat, noix ou cannelle, de verser dans le moule à cake beurré ou chemisé et d’enfourner 45 à 55 minutes, jusqu’à couteau presque sec au centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer ou chemiser le moule à cake. Technique : Écraser les bananes à la fourchette, ajouter œufs, sucre, matière grasse et yaourt, mélanger. Cuisson : Incorporer farine, levure, sel, puis les options gourmandes, verser dans le moule et enfourner 45 à 55 minutes. Finition : Vérifier la cuisson au couteau, laisser tiédir 10 minutes, démouler sur grille et refroidir avant de trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Les bananes très mûres apportent sucre, humidité et liant ; le yaourt et le beurre ou l’huile maintiennent la mie souple. En gardant un mélange minimal après la farine, on évite de serrer le gâteau, même sans robot. ✨ Le twist gourmand : Garder quelques dés de banane crus dans la pâte et saupoudrer le dessus de cassonade et cannelle pour une croûte douce et légèrement croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre vigoureusement la pâte une fois la farine ajoutée, ou utiliser des bananes encore fermes ; on obtient un cake dense et sec, même si la cuisson au four semble parfaite.

Conservation, congélation et variantes express au saladier

Ce banana bread facile au saladier se garde trois jours bien emballé à température ambiante, sa mie restant agréable grâce aux bananes et au yaourt. On peut aussi trancher le cake froid, filmer chaque part et les congeler pour deux à trois mois.

Pour varier, on alterne fournées aux pépites de chocolat bien fondantes, versions aux noix croquantes pour la rando, ou un simple cake nature à emporter au petit-déjeuner ; il suffira de laisser décongeler une tranche quelques minutes à température ambiante.