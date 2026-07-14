Cette couronne apéro au chèvre à 1 € la part ridiculise les feuilletés du traiteur, mais ne faites pas cette erreur

À l’heure de l’apéro, cette couronne feuilletée au chèvre sort du four, croustillante, garnie généreusement d’oignons fondants et de miel. Trois fois moins chère que les feuilletés du traiteur, elle promet un effet waouh sur une grande table d’été.

Sur la table d’un soir d’été, la couronne feuilletée au chèvre arrive encore fumante. La pâte feuilletée pur beurre craque, le fromage coule, les oignons fondants et le miel liquide embaument la pièce.

Et pourtant, cette couronne feuilletée chèvre miel coûte trois fois moins qu’un plateau de feuilletés du traiteur, souvent secs et chiches en garniture. Ici, pour le prix d’un paquet surgelé, on prépare un feuilleté chèvre oignons confits maison, bien plus généreux en fromage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées pur beurre en rouleau (230 g chacune)

✅ 1 bûche de chèvre (180 à 200 g) + 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse (40 g)

✅ 2 gros oignons jaunes, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 g de beurre, moutarde de Dijon, thym, sel, poivre

✅ 100 g de fromage râpé (emmental ou comté), 30 à 40 g de miel liquide, 1 œuf pour la dorure

3 x moins chère, 3 x plus savoureuse : pourquoi cette couronne au chèvre enterre les feuilletés du traiteur

Recette apéro pas chère : 7 à 8 € la couronne, 8 à 10 parts autour de 1 € avec caramélisation au four et garniture sucré-salé. En face, un feuilleté chez le traiteur tourne à 2,50–3 € pour beaucoup moins de chèvre.

Pas à pas : la méthode inratable pour façonner une superbe couronne feuilletée apéro

Pour réussir la pâte croustillante et le cœur fondant, trois points comptent : des oignons fondus mais tièdes avant de garnir, un mélange chèvre–crème peu humide, et une couronne feuilletée torsadée, dorée à l’œuf puis cuite à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les oignons, les faire fondre 10 à 12 min dans l’huile et le beurre, assaisonner, laisser tiédir ; écraser la bûche de chèvre avec la crème. Technique : Préchauffer le four à 200 °C, dérouler la première pâte sur papier cuisson, tartiner moutarde, chèvre, oignons, fromage râpé puis un filet de miel sur l’anneau. Cuisson : Poser la seconde pâte, bien souder, découper le centre puis 12 à 16 bandes, torsader chaque bande, badigeonner de dorure à l’œuf et enfourner 18 à 25 min. Finition : Laisser reposer 5 min pour fixer la garniture, puis servir la couronne feuilletée au chèvre tiède au centre de la table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par part ≈0,80–1 € 🔍 Le secret de l’expert Oignons bien confits et tièdes, mélange chèvre–crème peu aqueux, four à 200 °C : tout s’aligne pour un feuilletage croustillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter noix ou pignons avant le miel, puis un léger filet de miel de romarin à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir trop humide ou enfourner sans four bien chaud : la pâte se détrempe, ne feuillette pas, la couronne s’affaisse.

Variantes et twists gourmands qui battent encore plus les feuilletés du traiteur

On peut parsemer quelques noix ou pignons sur la garniture avant le miel, ou passer en version chèvre–tomates confites, voire chèvre–noix–miel au miel de châtaignier. Servie tiède, la couronne accompagne une salade de roquette et des tomates bien mûres.