Ces verrines coco-mangue sans sucre ajouté ont disparu en minutes : la méthode bluffante à tester ce soir

En 10 minutes, ces verrines coco-mangue fraîches et crémeuses arrivent sur la table comme un vrai dessert de chef pour finir le repas en beauté. Ce qui surprend vos invités, ce n’est pas ce qu’elles contiennent, mais surtout ce qu’on n’y a pas mis.

Sur la table, on remarque d’abord le contraste : en bas, une crème blanche épaissie par la coco, en haut un coulis jaune orangé qui brille. À l’ouverture du frigo, une odeur douce de lait fermenté et de mangue bien mûre annonce un dessert frais, net, presque chic sans effort.

On sert ces verrines à la fin du repas, sans commentaire. Les cuillères plongent, les verres se raclent, et personne ne pense à demander où est passé le sucre. Quand le plat revient vide, on peut enfin avouer : aucun sucre ajouté, seulement des petits suisses, de la coco et une mangue à point.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 petits suisses nature (≈ 240 g, dont 1/2 pour le coulis)

✅ 50 g de noix de coco râpée

✅ 100 g de chair de mangue bien mûre

✅ 1 c. à café de miel (optionnel, si la mangue manque de sucre)

Ces verrines coco-mangue sans sucre ajouté qui bluffent tout le monde

Le principe est d’une simplicité désarmante : une base coco dense et onctueuse, puis une couche de mangue mixée façon coulis velours. En bouche, la première cuillère offre la fraîcheur du petit suisse, la mâche fine de la coco, puis le fruit qui explose. Tout se prépare en 10 minutes, pour un coût très doux, autour de 1 à 2 € la part.

Pourquoi ces verrines coco mangue sont si gourmandes sans un gramme de sucre ajouté

Tout repose sur la mangue très mûre, à la chair orangée et fondante, qui apporte ses sucres naturels. Les petits suisses enveloppent cette douceur d’une texture crémeuse, tandis que la coco prolonge la sensation de gras agréable sur le palais. Servies bien froides, ces verrines coco mangue sans sucre ajouté cochent tous les codes d’un “vrai” dessert, sans effet régime.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les 4 petits suisses et la coco râpée jusqu’à obtenir une crème épaisse, lisse et bien liée. Technique : Répartir dans 4 verrines, tasser légèrement et lisser pour une couche blanche régulière qui se tient. Cuisson : Placer les verrines au réfrigérateur au moins 30 minutes, afin que la base raffermisse et gagne en fraîcheur. Finition : Mixer la mangue avec le demi petit suisse, goûter, sucrer au miel seulement si besoin, verser en couche nette puis ajouter coco torréfiée, dés de mangue et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Une mangue très mûre concentre assez de sucres naturels pour sucrer tout le dessert. Les petits suisses et la coco apportent gras et onctuosité, et le service très froid gomme la moindre acidité. ✨ Le twist gourmand : Torréfier rapidement la coco ou des amandes effilées, les laisser refroidir, puis les ajouter au dernier moment avec un peu de zeste de citron vert pour booster les arômes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Choisir une mangue dure ou pâle, ou détendre la base avec trop de liquide : le coulis sera fade, les couches se mélangeront et l’absence de sucre ajouté se sentira aussitôt.

Variantes, toppings et idées de présentation

On peut enrichir ces verrines avec quelques copeaux de coco, des mini dés de mangue très froide ou un trait de citron vert. Pour un dîner, on les sert dans de grands verres à pied, façon dessert à partager. Elles se préparent jusqu’à 24 heures à l’avance, bien filmées au frais.