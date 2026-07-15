Apéro : ce cake au thon que tout le monde s’arrache cache deux ingrédients secrets auxquels on ne pense jamais

À l’heure de l’apéro, ce cake au thon moelleux disparaît avant les chips sur la table. Deux ingrédients inattendus et une étape clé suffisent à tout changer.

Sur la table basse, on pose le plat, et soudain tout le monde se tait : le cake au thon arrive, les tranches disparaissent presque aussitôt. La croûte est dorée, la mie fraîche, et ce parfum méditerranéen accroche tout de suite le nez.

Si ce cake fait toujours un carton à l’apéro, ce n’est pas un hasard ; deux ajouts très précis le rendent franchement addictif. Entre le fondant salin de la feta et l’éclat parfumé du citron confit, chaque bouchée semble appeler la suivante. Pour un cake de 6 à 8 personnes, la liste reste courte, la gourmandise non.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique (≈ 11 g)

✅ 3 œufs, 10 cl de lait entier, 8 cl d’huile d’olive

✅ 160 g de thon au naturel égoutté, 120 g de feta émiettée

✅ 40 g de citron confit (peau), 2 c. à soupe de ciboulette, sel, poivre, beurre ou huile pour le moule

Pourquoi ce cake au thon file toujours en premier ?

Le secret tient à un duo simple : de la feta émiettée et du citron confit très finement haché. La première apporte des zones moelleuses, salées, qui maintiennent la mie humide. Le second diffuse un parfum intense qui réveille le thon et donne ce côté “reviens-y”. On obtient ainsi un véritable cake au thon feta citron confit, lumineux et très apéritif.

La technique d’un cake au thon moelleux, parfait en tranches apéritives

Tout repose sur une pâte bien hydratée, mais peu travaillée. On mélange farine et levure, puis on ajoute œufs, lait et huile d’olive juste assez pour obtenir une texture lisse. Ensuite, on incorpore la garniture à la spatule, sans insister, afin de garder la feta en morceaux et la mie légère avant la cuisson à 180 °C et le passage au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule à cake, mélanger farine et levure dans un saladier. Technique : Ajouter œufs, lait et huile, fouetter juste pour lisser, puis incorporer thon émietté, feta, citron confit, ciboulette, poivre et, si besoin, sel. Cuisson : Verser la pâte dans le moule, lisser, cuire 40 à 45 minutes à 180 °C, jusqu’à ce qu’une lame en ressorte sèche. Finition : Laisser complètement refroidir, puis réfrigérer au moins 4 heures avant de trancher finement et de servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 5 h 🔍 Le secret de l’expert Hydratation généreuse, feta et citron confit gardent la mie humide, parfumée, et très facile à trancher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de feta et une pincée de paprika doux sur le dessus avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop mélanger la pâte ou de servir sans repos au froid.

Service, conservation et variantes express

On le tranche bien froid en petites lamelles, pour un cake au thon apéritif avec roquette ou tomates cerises. Filmé serré, il se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, et accepte quelques olives, câpres ou piment doux en plus.