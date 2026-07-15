Canicule : cette erreur avec vos tomates au frigo ruine leur goût en une nuit, les maraîchers l’évitent

En pleine canicule, vous entassez vos tomates au frigo quand les maraîchers les laissent dehors, même sous 40°C. Que se passe-t-il vraiment dans la chair en une nuit ?

En pleine canicule, on a tous le même réflexe : entasser les tomates au frigo pour les protéger de la chaleur. Le lendemain, pourtant, ces fruits éclatants ressortent pâles, aqueux, sans ce parfum de jardin qui faisait envie au marché.

Ce n’est pas un caprice, mais un vrai drame invisible dans la chair du fruit. Les maraîchers, eux, ne rangent jamais leurs cagettes de tomates au froid, même en plein été, car une seule nuit trop fraîche suffit à les abîmer pour de bon.

Ce que le froid déclenche dans la chair en une seule nuit

À l’intérieur, la tomate est un petit laboratoire de parfums : des enzymes orchestrent arômes et acidité. Or, comme le rappelle le chef italien Diego Accettulli, cité par Top Santé : « Le froid en dessous de 12°C bloque les enzymes responsables des arômes de la tomate ». Sous ce seuil, l’appareil à parfums se fige et, même revenue à température ambiante, la tomate reste durablement plus fade.

Dans un réfrigérateur réglé à 4 ou 5°C, l’eau contenue dans les cellules se contracte, les membranes se fragilisent puis se rompent. L’eau se sépare de la pulpe, la chair devient molle, granuleuse, cette fameuse texture farineuse qui gâche la plus simple salade de tomates-basilic.

Pourquoi les maraîchers bannissent le frigo, même en canicule

Sur les étals, les professionnels repèrent tout de suite une tomate qui a pris un coup de froid : peau fripée, odeur timide, jus absent. Eux la laissent respirer à l’air libre, dans des clayettes ajourées comme celles que l’on trouve chez Botanic ou Jardiland, à l’abri du soleil mais jamais sous 12°C.

Ils disposent les fruits en une seule couche, pédoncule vers le haut, pour éviter les meurtrissures et limiter le gaz éthylène qui accélère le mûrissement. D’ailleurs, beaucoup de maraîchers rangent leurs tomates ainsi à la maison ; cette habitude simple forme aujourd’hui la meilleure protection anti-canicule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de fraîcheur 5 à 7 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant les tomates entières dans une pièce fraîche, entre 18 et 22°C et toujours au-dessus de 12°C, on évite le blocage des enzymes d’arôme et l’éclatement des cellules provoqués par le frigo à 4–5°C. 💡 Le petit plus : Installez un torchon ou un tapis en liège sous la corbeille pour absorber l’humidité et protéger les fruits des chocs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger automatiquement toutes les tomates au frigo dès qu’il fait chaud, même entières et fermes, alors qu’une seule nuit sous 12°C suffit à ruiner leur goût.

La bonne méthode pour conserver vos tomates pendant la canicule

Commencez par trier : gardez à température ambiante les tomates fermes et saines, réservez les très mûres pour une sauce ou un gratin. Cherchez ensuite l’endroit le plus frais de la maison, autour de 18 à 22°C mais toujours au-dessus de 12°C : couloir, pièce orientée nord, bas d’un placard loin du four.

Ainsi, faut-il mettre les tomates au frigo ? Uniquement pour les morceaux déjà entamés ou des fruits très mûrs destinés à être cuits ; pour toutes les autres, le froid abîmerait leur chair sans vrai gain de durée. Mieux vaut contrôler chaque jour la corbeille et cuisiner en priorité celles qui ramollissent.

Sources Top Santé

«Le secret dun chef italien pour conserver vos tomates pendant la canicule sans sacrifier leur gout»