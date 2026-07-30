Juillet n’est pas trop tard : ces légumes, fleurs et aromatiques à planter vite avant de ruiner votre potager d’automne

Vous pensez qu’en juillet, tout est joué au jardin ? Ce guide révèle que planter en juillet pour profiter encore de légumes, fleurs et aromatiques malgré la chaleur.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lactuca sativa 🌸 Nom courant Laitue d’été 📏 Dimensions Faible développement, formant une pomme compacte ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre l’après-midi ❄️ Rusticité Supporte la fraîcheur, culture de saison douce 🍂 Feuillage Annuel, feuillage tendre à récolter jeune

Juillet, ce n’est pas la fin du jeu au jardin, c’est un nouveau départ. Le potager déborde, les massifs sont au summum, et pourtant beaucoup pensent avoir raté le coche des plantations. Entre canicule annoncée et départs en vacances, les graines restent souvent au placard.

En réalité, le sol est chaud, les levées sont rapides et de nombreux végétaux profitent pleinement de cette période. La clé consiste à savoir que planter en juillet… et comment les chouchouter sous 30 ou 35 °C. Cap sur ces légumes, fleurs et herbes aromatiques qu’il est encore temps d’installer.

Légumes à planter en juillet : express ou pour l’automne

Pour des récoltes avant la rentrée, on mise sur les nerveux. Radis, laitues d’été, mesclun, pak choï et feuilles de moutarde réagissent très bien à un semis en sol frais, en fin de journée, suivi d’un léger paillage. Les haricots nains, les courgettes compactes, la blette, la ciboule et le céleri à couper en pot complètent ce petit monde, parfait pour un balcon lumineux comme pour un carré potager. Un semis échelonné tous les 10 à 15 jours de radis, salades, navets ou haricots prolonge les paniers bien garnis.

Légumes à planter en juillet pour récolter vite : radis, laitues d’été, mesclun, pak choï, feuilles de moutarde, haricots nains.

Juillet permet aussi de préparer les paniers d’automne. Carottes, betteraves, navets, chicorées, radis daikon ou mâche apprécient une terre encore chaude pour s’installer en profondeur. Chou kale, chou cavalier et blette ont, eux, bâti leur réputation sur leur robustesse de fin de saison. Dans le Sud de la France, aubergine, piments, poivrons, melon, patate douce, gombo, pois chiche, mais aussi artichaut et christophine trouvent encore leur place, à condition que le sol reste bien arrosé.

Herbes aromatiques et fleurs à planter en juillet

Bonne nouvelle pour les jardinières de cuisine : les herbes aromatiques à semer en juillet sont nombreuses. Le persil se sème à la volée en pleine terre, le sol maintenu frais. Le cerfeuil préfère un terrain léger, riche en humus, à la lumière mais protégé du plein cagnard. La ciboulette se plante en pot ou au jardin, dans un substrat frais, au soleil ou à mi-ombre, tandis que l’aneth adore la pleine terre dans les régions les plus chaudes. Sur balcon, ces aromatiques ont simplement besoin de contenants profonds et d’un arrosage suivi.

Côté fleurs à planter en juillet, les arbustes estivaux en conteneur comme buddléias, hibiscus, cistes ou rosiers du Japon reprennent très bien si le trou est profond, drainé et enrichi avant plantation. C’est aussi le moment d’installer colchiques, nérines, amaryllis de jardin et cyclamens de Naples pour colorer l’automne. Giroflées, campanules, delphiniums et roses trémières se sèment pour l’année prochaine, tout comme les grimpantes fleuries (clématites, glycines, rosiers, bignones, chèvrefeuilles) dans une terre bien amendée.

Les bons gestes pour planter en plein été sans tout griller

Le vrai danger de juillet, c’est le stress hydrique. Au-delà de 35 à 40 °C, salades, épinards ou roquette montent en graines et cessent de produire. Un paillage de 8 à 10 cm (paille, tontes bien sèches, feuilles mortes, broyat) garde le sol frais, limite l’évaporation et évite la croûte dure. L’arrosage, lui, a été pensé en profondeur : un apport copieux mais espacé, tôt le matin ou le soir, vaut mille petits arrosages superficiels. D’ailleurs, on évite de biner en pleine canicule pour ne pas casser les fines veines d’eau du sol.

Nous avons tous déjà vu des semis grillés en deux jours. Pour les jeunes rangs de juillet, mieux vaut semer en fin de journée, arroser doucement jusqu’à la levée et offrir une ombre légère avec un voile, une cagette retournée ou une petite ombrière. Sur balcon, des bacs profonds et regroupés créent un microclimat plus frais. Dans le Nord de la France, on privilégie les salades, racines et fleurs bisannuelles qui profitent des nuits plus fraîches ; dans le Sud, les légumes du soleil et les aromatiques de plein soleil prennent le relais, à condition de ne jamais laisser la terre se dessécher complètement.