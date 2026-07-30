Verger : oubliez le filet souple qui étrangle les mésanges, cette nouvelle protection sauve enfin vos fruits d’août
Dans les vergers familiaux, les filets souples censés sauver les prunes d’août ont parfois étranglé mésanges et merles. Inspirés des pros, des jardiniers testent une protection plus rigide, prometteuse pour les fruits comme pour la biodiversité.
Un verger de pruniers chargé de fruits en plein été, un voile de plastique vert jeté à la hâte… et, au petit matin, une mésange trouvée pendue dans les mailles. Cette scène a brisé bien des envies de filet chez les jardiniers.
Pendant des années, on a recouvert pommiers, abricotiers et framboisiers de filets souples pour sauver les récoltes d’août. Mais ces protections flottantes ont aussi piégé des dizaines de petits oiseaux. Les arboriculteurs ont alors changé de méthode, en combinant structures rigides et cerfs-volants effaroucheurs… avec des résultats bluffants.
Le drame caché des filets souples posés en vrac
Le filet en nappe posé directement sur les branches semble pratique, pourtant il a souvent transformé les vergers en pièges. Au moindre coup de vent, la maille se creuse, forme des poches ; mésanges, merles ou rouges-gorges s’y sont coincés, incapables de se dégager.
Des associations de protection animale ont signalé des oiseaux retrouvés étranglés ou morts d’épuisement dans ces maillages. Paradoxe total : ces mêmes mésanges avaient mangé des chenilles et des larves de carpocapse tout le printemps. Nous avons tous déjà ressenti ce malaise en découvrant un animal pris au piège.
Ce que les arboriculteurs ont déployé à la place
Dans les vergers professionnels, le filet souple a cédé la place à de vraies “cages de verger” : poteaux solides, fils tendus, puis filet à mailles très fines parfaitement plaqué sur le dessus et les côtés. La surface reste lisse, rebondit sous la patte d’un oiseau et empêche l’emmêlement.
Selon les essais du Ctifl, la fermeture totale de vergers de pommiers avec des filets fins a réduit les dégâts de lépidoptères d’environ 75 à 85 %, tout en préservant rendement et qualité des fruits. En complément, des cerfs-volants effaroucheurs imitant un faucon ont été installés sur de grands mâts ; leur vol nerveux a tenu à distance étourneaux et corneilles au moment critique des fruits d’août.
Comment adapter cette double protection à un petit verger
Pour un verger familial, l’idée est de miniaturiser cette cage. Quatre poteaux traités ou tubes métalliques, un cadre de fils, puis un filet anti-oiseaux à mailles visibles et assez fines, tendu comme un toit et fermé sur les côtés. Le bas est fixé au sol avec sardines ou sacs de sable ; une simple ouverture permet d’entrer récolter.
- Le filet ne touche jamais directement les branches.
- Il reste bien tendu, sans poche ni pan qui traîne.
- Un cerf-volant effaroucheur est ajouté sur un mât, déplacé régulièrement.
- Le tout est installé fin juillet et retiré après les fruits d’août.
En bref
- 🌳 Été, vergers familiaux et professionnels voient les filets souples poser problème aux mésanges et aux fruits d’août, poussant arboriculteurs et jardiniers à changer de méthode.
- 🛡️ Une nouvelle combinaison de filet anti oiseaux verger sur structure rigide et de cerf-volant effaroucheur protège les récoltes tout en épargnant la petite faune.
- 🧩 Une méthode détaillée explique comment adapter cette stratégie professionnelle à quelques arbres, avec calendrier d’installation et gestes clés pour un verger bien protégé.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité