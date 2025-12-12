Gifi casse les prix : ce filet à 0,95 € évite que les oiseaux ne dévorent vos récoltes, et beaucoup l’ignorent

Derniers fruits d’hiver, petites salades sous tunnel, semis de printemps déjà en place… et, en quelques jours, un ballet de merles et de moineaux qui picorent tout. Beaucoup de jardiniers ont déjà vécu cette scène, sur un potager partagé comme sur un simple balcon. Quand on voit des semaines de soins disparaître dans le bec des oiseaux gourmands, la frustration est bien réelle, surtout quand chaque kilo de légumes épargné compte dans le budget du foyer.

En ce mois de décembre où le froid s’installe, les ressources naturelles se raréfient et les oiseaux viennent chercher ce qui reste de plus appétissant : vos fraises en bac, vos tomates cerises, vos baies persistantes ou vos jeunes pousses sous serre. Protéger ces cultures sans investir dans du matériel coûteux devient une vraie préoccupation, à l’heure où le coût de la vie reste au centre des conversations. Le détail qui change tout coûte moins d’un café.

Pourquoi ce filet de protection oiseau 5 x 5 m tombe à pic cet hiver

En hiver, quelques volatiles suffisent pour faire des dégâts. Quelques merles ou moineaux peuvent vider un arbuste à fruits ou une planche de semis en quelques jours seulement, même dans un petit jardin de ville. Les citadins qui cultivent des fraises ou des tomates cerises en bacs le constatent vite : sans protection, les récoltes partent rapidement, et avec elles l’envie de jardiner.

Face à cette situation, beaucoup pensent à des solutions complexes ou hors de prix. Or, protéger ses plantations n’a pas besoin de rimer avec matériel technique ou budget élevé. En 2025, l’accès à un filet de protection oiseau 5 x 5 m simple à poser, léger et durable répond exactement à cette attente. L’objectif reste clair : garder ses fruits et légumes pour soi, sans transformer le jardin en bunker ni sacrifier son porte-monnaie.

GiFi : un filet anti-oiseaux 5 x 5 m à 0,95 € pour jardin et balcon

La bonne surprise de cette fin d’année vient de GiFi avec un filet anti-oiseaux pas cher affiché à seulement 0,95 € pour 5 x 5 mètres. Pour moins d’un euro, il couvre une belle surface au sol ou en hauteur, autour d’un petit arbre fruitier, d’un massif de légumes ou d’une rangée de semis. Sa couleur verte reste discrète et évite l’effet “cage”, tout en brouillant suffisamment les repères visuels des oiseaux pour les détourner de vos cultures.

Conçu en polyéthylène, ce filet ne pèse que 0,18 kg, ce qui le rend facile à manipuler, à installer puis à ranger. Il résiste correctement à la pluie, au vent et au froid de saison, ce qui permet de le garder en place sur plusieurs semaines sans inquiétude. Ce petit prix le rend accessible à tous les profils :

familles qui initient les enfants au jardinage sur un carré potager ;

retraités attachés à leurs récoltes de fruits et de légumes ;

jeunes actifs qui misent sur le “fait maison” sans exploser leur budget ;

jardiniers du dimanche qui veulent une solution rapide et sans prise de tête.

Installer le filet de protection GiFi sans prise de tête

L’installation se fait en quelques gestes. On déplie simplement le filet, on le positionne au-dessus des arbustes, des bacs ou des rangs de légumes, puis on le fixe légèrement avec des piquets, des galets, des clips ou des morceaux de ficelle selon la configuration. Il vaut mieux le tendre correctement pour éviter que les oiseaux ne se glissent en dessous, et ajuster si l’on repère des angles restés ouverts. Sur un balcon, une fixation aux rambardes suffit souvent.

En hiver, un rapide contrôle après une chute de neige ou un épisode de gel permet de vérifier que le filet n’a pas bougé. Une fois la “saison des attaques” passée, il se replie en quelques secondes, se rince à l’eau claire et se range pour l’année suivante. Le polyéthylène supporte plusieurs années d’utilisation, ce qui en fait un achat malin pour la planète comme pour le portefeuille, tout en laissant la possibilité d’installer à côté une mangeoire dédiée aux oiseaux, loin de vos récoltes.