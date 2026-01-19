Risotto-au-parmesan-et-aux-champignons

Préparation

Pour 4 Personnes

Temps de pr?paration : 15 min Temps de cuisson : 20 min

Ingr?dients

- riz : 125 g- champignons de Paris : 200 g- beurre : 50 g- parmesan : 100 g- thym frais- jus de citron- bouillon de volaille : 25 cl- sel, poivrePour la b?chamel :- beurre : 30 g- farine : 30 g- lait : 50 cl Accord vin :un bourgogne (blanc, Bourgogne)

Pr?paration

Pr?parez la b?chamel : faites fondre le beurre quand il devient mousseux ajoutez la farine, remuez au fouet puis hors du feu ajoutez le lait petit ? petit tout en remuant et r?servez au chaud.

Faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez le riz, remuez avec une cuiller en bois jusqu'? ce qu'il devienne transparent.

Mouillez avec le bouillon, ajoutez le thym effeuill? (garder quelques brindilles pour la d?coration) et laissez cuire 15 ? 20 min.

Coupez les pieds des champignons, lavez-les, coupez-les en lamelles et les faites-les cuire dans de l'eau bouillante citronn?e pendant 2 min puis ?gouttez-les.

Lorsque le riz est cuit, ajoutez la b?chamel, les champignons, et la moiti? du parmesan r?p?, m?langez bien.

Disposez le risotto dans un plat de service, d?corez avec le parmesan restant coup? en lamelles et les brindilles de thym.

Servez aussit?t.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com