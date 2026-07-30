Courgettes : arrêtez de les cuire ainsi, cette version crue en salade a bluffé tous mes invités cet été

En plein été, une simple salade de courgettes crues, roquette et chèvre a remplacé mes poêlées tièdes et mis tout le monde d’accord à table. Comment ces rubans croquants ont-ils transformé un dîner de dernière minute en vraie assiette de restaurant ?

L’odeur du jambon cru, la fraîcheur du chèvre, le petit parfum grillé des noisettes… et au milieu, ces courgettes crues, finement tranchées, qui accrochent la vinaigrette comme un ruban de soie. On est loin des gratins lourds et des poêlées un peu fades ; ici, tout reste vif, croquant, lumineux dans l’assiette.

Un soir de chaleur, cette salade de courgettes crues a remplacé la poêle sur le feu et a mis tout le monde d’accord en quinze minutes. Roquette piquante, prosciutto, chèvre frais crémeux, noisettes concassées : une vraie assiette façon restaurant, sans allumer le four. Et si le secret des dîners d’été se cachait simplement dans ces rubans crus, dressés au dernier moment ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de roquette et 2 courgettes bien fermes, lavées et non épluchées

✅ 160 g de chèvre frais crémeux et 8 tranches de jambon cru type prosciutto

✅ 60 g de noisettes, 4 c. à soupe d’huile d’olive et 4 c. à soupe de vinaigrette (maison ou prête)

✅ Sel, poivre, zeste de citron non traité et quelques feuilles de basilic ou de menthe (facultatif)

Tout le monde cuit ses courgettes : pourquoi crues, elles changent tous vos dîners d’été

En été, on finit souvent par les mêmes réflexes : courgettes poêlées, gratins, tians… Avec, à la clé, un légume qui rend de l’eau, se ramollit et finit par manquer de relief. On a l’impression d’avoir tout essayé, alors que la version crue reste souvent oubliée.

Servies en salade de courgettes crues, taillées en lamelles très fines, les courgettes gardent une texture croquante, presque juteuse. En rubans de courgette, elles accrochent mieux la vinaigrette minute, accueillent la roquette piquante, le prosciutto et le chèvre frais sans les écraser. Le résultat : une salade d’été sans cuisson, fraîche mais très gourmande.

La recette express : salade de courgettes crues roquette, prosciutto, chèvre et noisettes

Pour quatre personnes, on compte une généreuse poignée de roquette et une demi-courgette crue par assiette. On choisit de petites courgettes bien fermes, sans grosses graines, un jambon cru de qualité et un chèvre frais souple, facile à émietter. Les noisettes, elles, apportent le croquant qui manquait souvent aux salades de courgettes cuites.

Cette salade courgette crue chèvre noisettes se prépare en une quinzaine de minutes. Pendant que les noisettes torréfient, on taille les courgettes en rubans, on prépare une vinaigrette au citron ou au balsamique et on dresse aussitôt : roquette, courgettes crues en rubans, prosciutto en lanières, chèvre en petites touches, noisettes concassées. Un simple filet d’huile d’olive et la table se tait.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver puis bien essorer la roquette, concasser les noisettes et les faire légèrement torréfier 5 à 7 minutes à 160 °C ou à sec dans une poêle pour renforcer leur parfum. Technique : Rincer et sécher les courgettes crues, puis les tailler en lamelles très fines, en longs rubans de courgette, à l’économe ou à la mandoline ; préparer une vinaigrette minute avec huile d’olive, vinaigre ou jus de citron et une pincée de sel. Cuisson : Laisser refroidir les noisettes torréfiées, puis, dans chaque assiette, déposer un lit de roquette piquante, ajouter les rubans de courgette et le prosciutto détaillé en lanières souples. Finition : Émietter le chèvre frais en petites touches, parsemer de noisettes concassées, napper de vinaigrette et d’un filet d’huile d’olive, ajouter un peu de zeste de citron et quelques herbes fraîches, ajuster l’assaisonnement et servir aussitôt pour un dressage effet restaurant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur la finesse des lamelles et l’assaisonnement. En rubans ultra fins, les courgettes crues gardent leur texture croquante tout en offrant une grande surface pour accrocher la vinaigrette ; l’acidité du citron ou du vinaigre assouplit légèrement les fibres et réveille leur douceur. Le duo gras + sel (huile d’olive, chèvre, jambon cru) enrobe la roquette et donne une sensation très gourmande, tandis que les noisettes apportent un contraste croquant-fondant digne d’une assiette de restaurant. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les noisettes pour les rendre plus intenses, zester un peu de citron directement sur les rubans de courgette au moment du service et ajouter quelques gouttes de bon balsamique ou une vinaigrette légèrement miellée pour répondre au salé du prosciutto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner la salade trop tôt : roquette et courgettes rendent de l’eau, la vinaigrette se dilue, le jambon cru se ramollit ; même problème avec de grosses courgettes aqueuses coupées en rondelles épaisses, qui cassent tout l’effet frais et chic.

Anticiper sans tout ramollir : ce que vous pouvez préparer à l’avance (et ce qu’il faut faire à la dernière minute)

On peut laver et bien sécher la roquette, concasser et torréfier les noisettes plusieurs heures avant, voire la veille, et conserver le tout au frais dans des boîtes séparées. Les courgettes crues se taillent aussi en rubans un peu en avance, à condition de les garder bien au froid et non assaisonnées. Le prosciutto, lui, gagne à sortir du réfrigérateur 10 minutes avant le service pour rester souple.

L’assaisonnement, en revanche, doit rester une vraie vinaigrette minute, versée au dernier moment pour préserver la texture croquante de cette salade de courgettes crues roquette. On peut varier à l’infini : version végétarienne sans jambon, avec plus de noisettes ou quelques graines ; feta, burrata ou parmesan en copeaux à la place du chèvre ; vinaigrette citronnée, moutardée douce ou balsamique. Servie aussitôt avec du pain grillé ou une focaccia, la salade de courgettes crues devient le repère fraîcheur de tout l’été.