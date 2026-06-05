Courgettes : arrêtez de les cuire ainsi, cette salade crue en rubans prête en 10 minutes change tout l’été

Des courgettes en rubans crus, citronnées et brillantes d’huile, qui remplacent pour de bon les poêlées molles du quotidien. Comment cette salade minute est-elle devenue le plat fétiche de tout l’été ?

Odeur de citron fraîchement râpé, huile d’olive qui brille, herbes qui claquent au nez… et au milieu, ces longues lamelles vertes qui se tordent dans le saladier. Rien à voir avec les rondelles de courgettes ramollies au fond d’une poêle ; ici, ça croque, ça luit, ça sent le début d’été. On a l’impression d’une assiette sortie d’un bistrot en terrasse, alors que tout tient en quelques gestes très simples.

Le déclic vient souvent après une fournée de courgettes cuites de trop : texture flasque, eau au fond du plat, goût un peu effacé. Un jour, une assiette de courgettes crues, taillées en fins rubans et jetées dans une marinade citron–huile d’olive, met tout le monde d’accord. Depuis, on range la poêle, et on revient chaque semaine à cette salade de courgettes en rubans qui devient le plat fétiche de la saison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes jeunes (≈ 600 g), taillées en rubans

✅ 120 g de fromage de chèvre émietté (ou feta) + 40 g de micropousses

✅ 35 g de pignons de pin (ou mélange de graines oléagineuses)

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive, 1 citron, 1/2 c. à c. de sel fin, poivre du moulin

J’ai arrêté de cuire mes courgettes : la salade en rubans qui change tout

Cuire la courgette, c’est souvent la condamner à devenir molle et aqueuse. En rubans crus de 2 à 3 mm, c’est l’inverse : la chair reste croquante, juteuse, avec ce goût d’amande verte qu’on perd à la cuisson. Le citron “cuit” juste la surface, l’huile d’olive arrondit les angles, le sel draine un peu d’eau : on obtient une texture souple en bouche mais nette, sans flaque au fond du plat.

Visuellement, ces spirales vertes enroulées dans l’assiette font tout de suite “plat de chef”. D’ailleurs, le reste du casting va dans ce sens : chèvre émietté qui fond à peine, pignons de pin toastés au goût de noisette, jeunes pousses qui amènent une note herbacée. On est sur une salade minute, mais avec le niveau de plaisir d’un plat travaillé.

La technique des rubans crus et de la marinade citron–huile

Tout commence avec des courgettes bien fermes, pas trop grosses, lavées mais non épluchées pour garder la couleur. À la mandoline ou à l’économe, on taille de longues bandes régulières, en évitant le cœur trop riche en graines, responsable d’excès d’eau. Les rubans tombent dans un grand saladier, sans les tasser, pour ne pas les casser. Zeste, jus d’un citron, huile d’olive, sel fin, poivre : la marinade enrobe chaque lamelle, qui se détend en 10 minutes chrono sans perdre son croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, ôter les extrémités, les tailler en rubans de 2 à 3 mm et écarter le cœur plein de graines, puis les déposer dans un grand saladier. Technique : Ajouter zeste et jus de citron, huile d’olive, sel et poivre, mélanger délicatement et laisser mariner 10 minutes à température ambiante. Cuisson : Dans une poêle sèche, toaster les pignons 5 minutes à feu moyen en remuant jusqu’à belle couleur dorée, puis réserver aussitôt. Finition : Dresser les rubans enroulés dans un plat, ajouter le chèvre, les micropousses, les pignons, rectifier l’assaisonnement et servir sans attendre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Citron et sel assouplissent en surface les fibres de la courgette sans les détremper, surtout quand les rubans sont fins et le cœur riche en eau retiré. La surface de contact est maximale : l’assaisonnement accroche, chaque lamelle est parfumée, et le contraste croquant–fondant reste net jusqu’à la dernière bouchée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une petite poignée de graines de tournesol, de courge ou de noix de cajou concassées, et jouer moitié chèvre moitié feta avec un peu de menthe ciselée pour une version encore plus parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser mariner plus de 30 minutes ou utiliser des courgettes trop grosses avec des rubans épais : la salade devient molle, fade et chargée en eau.

Comment servir cette salade de courgettes en rubans (et la réinventer)

On la sert juste après assemblage, avec du pain au levain, un poisson grillé ou quelques brochettes ; elle supporte 30 minutes au frais, pas plus, sous peine de perdre son croquant. Pour varier, on remplace une partie des pignons par des graines oléagineuses, on ajoute basilic, aneth ou piment en flocons, on mélange courgettes vertes et jaunes pour l’effet “vacances”.

Et quand l’envie de chaud se fait sentir, la base reste la même : des rubans de courgettes crus déposés sur une pizza blanche crème–fromage, un trait de citron, et 12 minutes à 240 °C. On retrouve alors ce duo qui fait toute la force de cette salade : fraîcheur végétale et générosité ultra gourmande.