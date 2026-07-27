Ne faites plus de tarte aux abricots avant d'essayer cette herbe du jardin au four : la famille n'en veut plus que ça
En plein été, ces abricots rôtis à la lavande sortent du four en moins de 20 minutes et remplacent la tarte au centre de la table familiale. Quel petit geste change tout pour obtenir des fruits fondants, parfumés et irrésistibles ?
J’ai glissé mes abricots au four avec une herbe de mon jardin : plus personne ne me réclame de tarte aux abricots
Dans le four, les moitiés d’abricots se serrent, brillantes de jus. L’odeur de caramel chaud envahit la cuisine, la chair se relâche, devient confite, tandis qu’une herbe du jardin glisse un parfum d’été irrésistible.
On pensait faire une tarte, pâte à étaler et moule à beurrer ; à la place, ce plat d’abricots au four est arrivé sur la table, brûlant et parfumé. Depuis, on ne réclame plus que lui au moment du dessert.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 8 abricots bien mûrs (environ 600 g)
- ✅ 30 g de sucre blond + 1 c. à soupe (15 g) de miel
- ✅ 25 g de beurre doux ou demi-sel + 1 pincée de sel fin
- ✅ 1 petit brin de lavande comestible bio + zeste d’1/2 citron jaune
Pourquoi ces abricots rôtis font oublier la tarte
Avec la tarte aux abricots, on risque fond détrempé et pâte capricieuse. Ici, un seul plat, pas de pâte, et des fruits mis en avant : chair fondante, bords caramélisés, jus devenu sirop brillant. C’est plus léger, plus rapide, et moins cher qu’une tarte de pâtisserie.
Les bons ingrédients pour des abricots rôtis à la lavande inratables
La base, ce sont des abricots bien mûrs, parfumés, même un peu tachés mais sains : parfait pour limiter le gaspillage. On les entoure d’un mélange beurre, sucre et miel qui nourrit la caramélisation. Une pincée de sel réveille le sucré, un zeste de citron garde la fraîcheur. La lavande, comestible et non traitée, se dose comme une épice, vraiment au compte-gouttes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Laver, couper les abricots en deux, retirer les noyaux et les serrer, face coupée vers le haut, dans un petit plat.
- Technique : Répartir le beurre en petits dés, saupoudrer de sucre, arroser de miel, ajouter sel et lavande très parcimonieusement.
- Cuisson : Enfourner 12 à 15 minutes ; les fruits doivent rester entiers, avec des bords dorés et un jus sirupeux.
- Finition : À la sortie du four, arroser avec le jus du plat, ajouter le zeste ou quelques gouttes de citron, puis servir tiède à la cuillère.
Variantes avec les autres herbes du jardin (si on n’a pas de lavande)
Pas de lavande ? On remplace par un petit brin de romarin, de thym citron ou de verveine, dosés très légèrement ; les restes, eux, se gardent au frais et font un topping parfait sur yaourt ou granola.
En bref
- 🍑 En été, ces abricots rôtis à la lavande au four en quelques minutes deviennent le dessert familial qui fait oublier la traditionnelle tarte.
- 🔥 Une poignée d’ingrédients précis, une cuisson courte à four très chaud et une herbe du jardin transforment de simples abricots en dessert rapide et parfumé.
- ✨ Astuces de chef, dosages millimétrés de lavande, erreurs à éviter et variantes aux autres herbes du jardin promettent bien plus qu’un simple bol de fruits.
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