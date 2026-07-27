Wallis-et-Futuna : ces 3 recettes au lait de coco, dont un beignet ultra-moelleux, à tester dès ce week-end

Poisson cru au lait de coco, firifiri et faikai transforment un simple dîner en voyage vers Wallis-et-Futuna. Comment les reproduire chez vous sans perdre leurs textures insulaires ?

Wallis-et-Futuna : firifiri, poisson cru, faikai… ces saveurs insulaires que vous ne connaissez pas encore

Une odeur de pâte frite, encore tiède, qui rappelle la fête foraine, mais avec ce parfum rond de lait de coco. À côté, un grand saladier de poisson glacé, citron vert et oignon qui piquent légèrement le nez, comme une brise de lagon dans la cuisine.

Ces trois noms – firifiri, poisson cru au lait de coco, faikai – résument une part de la cuisine de Wallis-et-Futuna : gestes familiaux, produits simples, partage au centre de la table. On peut les approcher sans billet d’avion, à condition de respecter quelques équilibres très précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte à firifiri (4 pers) : 500 g de farine, 80 g de sucre, 40 cl de lait de coco, 7 g de levure

✅ Friture : 1 l d’huile végétale neutre pour ces beignets au lait de coco

✅ Poisson cru : 600 g de poisson à chair ferme, 4 citrons verts, 20 cl de lait de coco, légumes croquants

✅ Faikai & buffet : 600 g de patate douce, 20 cl de lait de coco, 300 g de riz blanc

Trois noms étranges, trois portes d’entrée sur la cuisine de Wallis-et-Futuna

Le firifiri, beignet au lait de coco en forme d’anneau, est moelleux, presque aérien. On le mange brûlant, au petit déjeuner ou après une fête, les doigts légèrement sucrés. C’est la part réconfortante des saveurs des îles, entre boulangerie et dessert.

À l’opposé, le poisson cru tahitien, ici en version Wallis-et-Futuna, repose sur une marinade au citron vert très courte, puis un voile de lait de coco. Le faikai, lui, rassemble racines et féculents des îles, comme la patate douce, cuits doucement dans le coco. L’ensemble donne une vraie signature de cuisine du Pacifique : acidité, gras doux et fraîcheur nette.

Firifiri : le beignet au coco ultra-moelleux qui se mange avec les doigts

Pour réussir ces beignets, la clé reste la pâte levée au lait de coco. On la travaille juste assez pour la lisser, puis on la laisse gonfler au calme jusqu’à ce qu’elle double de volume. Plus la pâte est souple, plus le firifiri sera léger en bouche.

Vient ensuite la friture douce à 170 °C. L’huile doit frémir sans fumer ; un petit bout de pâte doit remonter en formant immédiatement des bulles fines. Si l’huile est trop froide, les beignets boivent la graisse ; trop chaude, ils brunissent avant que le cœur ne cuise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, levure, lait de coco ; couvrir et laisser la pâte à firifiri doubler de volume dans un endroit tiède. Technique : Couper le poisson bien froid en dés, saler, le laisser 10 min dans le jus de citron vert au frais en préparant les légumes. Cuisson : Former les anneaux, les frire dans une huile à 170 °C jusqu’à belle couleur dorée, pendant que le faikai mijote doucement dans le lait de coco. Finition : Égoutter firifiri et poisson, mélanger ce dernier avec légumes et lait de coco froid, puis tout servir au centre de la table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Marinade courte au citron vert pour un poisson tendre, lait de coco ajouté au dernier moment, et pâte très souple : c’est cette alliance qui donne un poisson cru brillant et des firifiri gonflés, sans excès de gras. ✨ Le twist gourmand : Mettre un zeste de citron vert dans la pâte, quelques dés de mangue dans le poisson cru, et servir les firifiri avec un petit bol de lait de coco sucré pour tremper. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un poisson dont la fraîcheur n’est pas irréprochable, le laisser trop longtemps dans le citron, ou jeter une pâte levée dans une huile tiède : on perdrait texture, sécurité et légèreté.

Organiser un repas “Wallis-et-Futuna à la maison”

On peut ouvrir le repas avec quelques nems de poulet, avant de poser au centre de la table un grand saladier de poisson cru au lait de coco, le faikai de patate douce et un plat de firifiri brûlants. En préparant pâte et faikai à l’avance, puis le poisson au dernier moment, ces trois recettes Wallis-et-Futuna deviennent un vrai repas à partager, simple et lumineux.