Barbecue : cette boîte en bois au fromage coulant corrige l’erreur que font presque tous les Français

Un soir de grillades entre amis, une simple boîte de camembert posée sur la grille a fait oublier merguez et brochettes. Comment ce rituel ultra simple est devenu la star du barbecue sans rien faire exploser ?

La fumée monte, les merguez grésillent, les brochettes caramélisent… On croit connaître la soirée d’avance. Puis une petite boîte en bois s’invite discrètement sur la grille. Quelques minutes plus tard, une odeur d’ail doré et de romarin frais prend le dessus sur tout le reste, chaude, lactée, presque impossible à ignorer.

Quand on soulève le couvercle, le fromage a gonflé comme un petit coussin. Sous la croûte qui tient juste ce qu’il faut, le cœur coulant attend le premier morceau de pain. Ce soir-là, beaucoup ont compris qu’ils limitaient leur barbecue depuis des années. Et si le vrai show, c’était ce camembert au barbecue dans sa boîte posé au centre de la table ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 camembert de 250 g, au lait cru ou pasteurisé, dans sa boîte en bois agrafée

✅ 1 gousse d’ail en fines lamelles + 1 brin de romarin frais

✅ 1 c. à café d’huile d’olive, poivre du moulin

✅ 1 baguette ou pain de campagne (≈ 300 g), 1 concombre, 3 carottes en bâtonnets

On n’utilisait le barbecue que pour les merguez… jusqu’à cette boîte en bois

Dans beaucoup de jardins, le barbecue se résume à un alignement de saucisses. Pourtant, un simple camembert change tout. On choisit un fromage de 250 g, au lait cru pour un goût plus marqué, au lait pasteurisé pour quelque chose de plus doux. L’important n’est pas tant l’étiquette que la sécurité : boîte bien fermée et surtout agrafée, jamais collée.

Cette petite caisse de bois devient un mini-plat à gratin. Elle maintient la forme, protège la croûte et supporte la chaleur des braises. Une fois la question du bon produit réglée, tout se joue dans la manière de le chauffer.

Le principe du camembert au barbecue dans sa boîte (et pourquoi ça marche)

Le secret, c’est la cuisson indirecte. On installe la boîte sur une zone de braises douces, sans flamme, couvercle du barbecue fermé. La chaleur enveloppe le fromage comme dans un four. La croûte sert de coque protectrice et fond progressivement à l’intérieur, sans éclater.

On quadrille la croûte, on glisse l’ail et le romarin, on arrose d’huile. En 15 à 20 minutes, le camembert devient souple au toucher, presque tremblant. Quand on ouvre, le cœur se mélange aux sucs parfumés : une vraie fondue express, directement dans la boîte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Retirer étiquette et plastique, remettre le camembert dans sa boîte en bois agrafée, en gardant le couvercle à part. Technique : Quadriller légèrement la croûte, glisser les lamelles d’ail dans les entailles, ajouter le romarin, l’huile d’olive et le poivre. Cuisson : Poser la boîte fermée en cuisson indirecte sur des braises douces, couvercle du barbecue fermé, 15 à 20 min jusqu’à fromage bien souple. Finition : Ouvrir la boîte, mélanger délicatement le fromage, puis servir aussitôt au centre de la table avec pain et crudités.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert La chaleur douce et fermée transforme la boîte en petit four. La croûte reste intacte et retient le fromage fondu, qui devient nappant sans se séparer. Tant que les braises restent sages et que la boîte n’est pas au-dessus d’une flamme, le résultat est net, parfumé, prêt à être partagé à la cuillère ou au morceau de pain. ✨ Le twist gourmand : Ajouter juste avant de servir un filet de miel et quelques noix concassées, ou une pincée de piment d’Espelette pour réveiller le fromage sans l’écraser. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : poser la boîte directement sur une flamme vive ou garder étiquette et plastique : la boîte brûle, la croûte cède et le fromage se répand dans le barbecue.

Service, variantes et verres à sortir avec ce camembert au barbecue dans sa boîte

On sert le camembert bien chaud, dans sa boîte, posé comme un petit chaudron au centre de la table. Pain de campagne, baguette grillée, bâtonnets de concombre et de carotte, pommes de terre vapeur ou rôties : tout se trempe, jusqu’à la dernière cuillère. S’il en reste, on garde au frais dans une boîte hermétique et on réchauffe doucement au four, à basse température, le lendemain.

Côté variations, ail-romarin suffit souvent. Mais on peut switcher sur miel-noix, herbes de Provence ou une pointe de piment doux. Dans les verres, un rouge du sud à base de grenache ou syrah, souple et légèrement épicé, répond bien au fumé des braises. Un rosé structuré, type Bandol ou Tavel servi autour de 13 à 14 °C, joue aussi le rôle de “vin de barbecue” parfait avec ce fromage coulant.