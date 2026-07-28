Remorque : ce chiffre sur la plaque rivetée dit si vous partez en règle ou vers 135 à 1 500 € d’amende

Sur la route des vacances, une remorque pleine peut déjà dépasser le PTAC remorque gravé sur sa plaque sans que son conducteur s’en doute. Ce chiffre unique pèse pourtant lourd sur l’amende, l’immobilisation et même l’assurance.

Remorque pleine de valises, vélos et cartons pour le départ en vacances. Le conducteur ferme le hayon, convaincu d’avoir tout prévu. Sur le châssis pourtant, une petite plaque en aluminium rivetée raconte une autre histoire : un seul chiffre y dit si ce chargement vaut 135 €… ou pire.

Très peu d’automobilistes savent que ce nombre, le PTAC de leur remorque, sert de test instantané. En le lisant avant de partir, chacun peut savoir si sa famille voyage en règle ou si elle roule déjà vers la sanction.

Ce fameux chiffre sur la plaque de votre remorque : le PTAC, clé de votre légalité

Le PTAC remorque, pour Poids Total Autorisé en Charge, correspond au poids maximal que la remorque a le droit d’atteindre, chargement compris. Ce chiffre est fixé par le constructeur, homologué par l’administration et gravé sur la plaque constructeur, parfois doublé par une plaque de tare sur le flanc droit.

Dès que le poids réel dépasse ce seuil, l’ensemble est considéré en surcharge, même s’il roule sans difficulté apparente. Le Code de la route prévoit alors une contravention de 4e classe à 135 € pour un dépassement autour de 5 %. Entre 5 % et 20 %, l’amende reste à 135 €, mais la remorque peut être immobilisée jusqu’au délestage. Au‑delà d’environ 20 % de surcharge, l’infraction passe en 5e classe, avec une amende pouvant atteindre 1 500 € et la rétention de la carte grise.

Le “test des 3 chiffres” : comment savoir si votre remorque est trop chargée en 2 minutes

Première étape : repérer le chiffre du PTAC sur la plaque en aluminium rivetée au châssis ou à la flèche. Sur une petite remorque bagagère sans carte grise (PTAC inférieur à 500 kg), c’est la seule indication. Sur une remorque plus lourde, le même PTAC figure aussi sur la plaque de tare et sur la carte grise, cases F.1 et F.2. Deuxième chiffre : le poids à vide, souvent indiqué sur la même plaque. Troisième chiffre : la charge utile, obtenue en soustrayant le poids à vide au PTAC.

Exemple concret : si le PTAC est de 750 kg et le poids à vide de 200 kg, la charge utile est de 550 kg. Gravats, meubles ou vélos qui dépassent ce total font entrer la remorque en zone rouge. En cas d’accident, un expert compare ces chiffres au poids réellement constaté ; si la surcharge a aggravé le sinistre, l’assureur peut réduire, voire refuser l’indemnisation liée au chargement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 1 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le PTAC est un seuil calculé par le constructeur et repris dans la réglementation : forces de l’ordre et assureurs se basent exactement sur ce chiffre pour juger la surcharge. En le connaissant et en restant en dessous, vous respectez à la fois les limites mécaniques et légales de votre attelage. 💡 Le petit plus : faire peser une fois votre remorque pleine en déchetterie ou sur une bascule publique, noter le poids typique de vos chargements, puis inscrire au marqueur à l’intérieur « Charge max conseillée : XX kg » pour avoir le rappel sous les yeux à chaque utilisation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se fier uniquement au volume en se disant que « tant que ça rentre, c’est bon », ou ne regarder que la capacité de traction de la voiture en oubliant que la remorque a son propre PTAC gravé sur la plaque.

Check-list express avant de partir : le rituel des 2 minutes sur votre remorque

Avant chaque trajet, cette routine rapide protège à la fois le porte‑monnaie et les proches : lire le PTAC sur la plaque, vérifier mentalement la charge utile par rapport au poids à vide, estimer le poids du chargement (sacs, cartons, outils), contrôler que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque reste inférieure au PTRA du véhicule tracteur, puis jeter un dernier coup d’œil aux pneus et à l’arrimage. Deux minutes pour éviter une amende, une immobilisation, et des discussions douloureuses avec l’assurance.